Sechs Tipps zum vierten Advents-Wochenende in Dresden und Umland

Von Dana Peter

Dresden - Am Sonntag feiern wir den vierten Advent, der Heilige Abend ist also nicht mehr weit. Doch erst einmal lockt das Wochenende mit reizvollen Ausflugsideen in die Region - am Sonnabend und Sonntag finden wieder viele schöne Veranstaltungen in und um Dresden statt. TAG24 wünscht ein erholsames Wochenende!

Kurzfilmtag

Dresden - Im Lingnerschloss (Bautzner Str. 132) wird am Sonnabend um 11 Uhr (Kinder-Animationsfilme) und 15 Uhr (Best-of-Filmfest) der Kurzfilmtag 2024 mit einem handverlesenen Programm gefeiert. Die Kurzfilme brauchen keine großen Erklärungen. Sie sind packend vor Spannung, Witz oder Rührung oder weil sie technisch perfekt gemacht sind. Jeder Film ist ein kleines Meisterwerk. Eintritt 11 Uhr: 5/3 Euro, Eintritt um 15 Uhr frei. Kartenreservierungen unter: 0179/2340024 oder info@clubkino-dresden.de.

Für Kinder ist vor allem der erste Teil der Veranstaltung (Kinder-Animationsfilme) interessant. © 123rf/antoniodiaz

Trödelmarkt

Dresden - Als "Geschenkefundgrube" bestens geeignet: In der Neustädter Markthalle (Metzer Str. 1) kann am Sonnabend von 9 bis 16 Uhr auf dem Kunst-, Antik- und Trödelmarkt gefeilscht werden. Händler bieten Antiquitäten, Kleinmöbel, Bücher, Schmuck, Glas, Schallplatten, Kunst, Bilder, alte Postkarten, Sammlergegenstände, technische Geräte, Selbstgemachtes und Rares an. Auch alle Dresdner sind aufgerufen, ihre Dachboden-Schätze, Schmöker und antike Gegenstände, Nippes, Gemälde oder Trödel zu verkaufen (Neuware und Lebensmittel sind nicht gestattet). Experten helfen vor Ort kostenlos bei der Wertermittlung. Eintritt frei. Infos und Händleranmeldung unter: flohmarkt-sachsen.de.

In der Neustädter Markthalle kann am Sonnabend gefeilscht werden. © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Eismärchen

Dresden - Es war einmal ein kunterbuntes Märchenland. Die glücklichen Bewohner erlebten viele Abenteuer. Eines Tages wirbelte ein großer Sturm durch das wunderschöne Reich und riss einige berühmte Märchengestalten aus den Geschichten heraus. Verwirrt und ängstlich lernen sie sich nun kennen und beschließen gemeinsam die Suche nach ihren Märchen zu beginnen. Das Eismärchen - Chaos im Märchenland ist am Sonnabend und Sonntag um 14 und 17.30 Uhr in der Joynext Arena (Magdeburger Str. 10) zu erleben. Infos unter: eismaerchen.de.

Im Eismärchen geht es magisch zu. © imago/ITAR-TASS

Weihnachts-Circus

Dresden - Der Dresdner Weihnachts-Circus (Washingtonstraße 2) schafft unvergessliche Erlebnisse für Jung und Alt. Mit der Übernahme durch die Gebrüder Köllner beginnt ein neues Kapitel. Mit ihrer Erfahrung und Leidenschaft führen sie die Tradition von Mario Müller-Milano fort, mit frischen Impulsen. Vorstellungen am Sonnabend und Sonntag, 14 und 18.30 Uhr. Tickets (ab 11 Euro) und Infos unter: dwc.de.

Weihnachtlich und spaßig geht es im Weihnachtszirkus zu. © Holm Helis

Festungsmarkt

Königstein - Am Sonnabend und Sonntag, jeweils von 11 bis 19 Uhr, lockt der historisch-romantische Weihnachtsmarkt "Königstein - ein Wintermärchen" auf die Festung (an der B 172, Abzweig Festung). Zu erleben sind Händler in historischen Gewändern und Deftiges vom Feuer. Drechsler, Schnitzer, Schmied, Steinmetz, Korbmacher und Laternenbauer lassen sich über die Schulter schauen. Dazu gibt's ein handgemachtes Kulturprogramm für die ganze Familie. Eintrittskarten (15/12 Euro, Kinder bis sechs Jahre frei) sind nur online erhältlich unter: festung-koenigstein.de/weihnachtsmarkt.

Auf dem historisch-romantischen Weihnachtsmarkt gibt es was zu erleben. © Marko Förster

Hofweihnacht