Sechs Veranstaltungs-Tipps zum Sonntag: Hier ist in Dresden und Umgebung was los

Dresden - Am Sonntag wird es im Vergleich zum Samstag direkt heiß. Auch die Veranstaltungen in Dresden und Umgebung können sich sehen lassen. Sechs davon stellen wir Euch hier vor.

Dresden - Das Neinhorn sagt ständig: "Nein!" Obwohl es im Herzwald so schön ist, macht das kleine Einhorn seinen Eltern keine Freude. Es ist struppig, mag keinen gezuckerten Glücksklee und verlässt - wie unverschämt - sein Zuhause. Das Puppentheaterstück nach dem Buch von Marc-Uwe Kling wird im Sonnenhäusel im Großen Garten gespielt und am Sonntagnachmittag (ab 16 Uhr) mit halben Ticketpreisen beim Oma-Opa-Enkel-Tag empfohlen. Tickets unter tjg-dresden.de .

Niederwiesa - Beim "Mittelsächsischen Sängertreffen" in Schloss und Park Lichtenwalde kann sich das Publikum am Sonntag ab 13 Uhr von edler Sangeskunst überzeugen. Beim größten Sängertreffen in Mittelsachsen geben verschiedene Chöre ihr Bestes und unterhalten die Gäste, während diese durch die romantische Parklandschaft spazieren. Durch das Programm führt Birgit Lehmann alias Gräfin Cosel. Eintritt: 7/6 Euro.