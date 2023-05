Sie sind zurück! Gondel-Ansturm im Großen Garten

Hier verschifft der Chef noch selbst: Unternehmer René Girrbach (47). © Norbert Neumann

Doch zum Saisonauftakt im vergangenen Jahr kam die Schocknachricht vom Verwalter: Aufgrund fehlender Bausicherheit, Hygiene und Geld wurde der Betrieb eingestellt.

Zu Beginn der diesjährigen Saison fand sich nun aber doch noch ein Pächter. Und der freute sich nicht nur übers schöne Wetter.

"Ich gucke schon den ganzen Tag in freundliche Gesichter, das ist so schön", frohlockte Unternehmer René Girrbach (48), der zur Neueröffnung am Wochenende mit anpackte.

Seit Freitag stand er zusammen mit den Kollegen von 10 bis 18 Uhr am Steg und half beim Ein- und Ausschiffen.

Bis zu einer halben Stunde standen die Dresdner an, um eines der nagelneuen Boote zu erwischen. "Aber zum Muttertag und diesem tollen Wetter ist das kein Wunder."