Ablegen und abfeiern: Diese Party auf der Elbe dürft Ihr nicht verpassen!

Dresden - Pünktlich zum Start des Canaletto-Stadtfests verwandelt sich die Elbe mit dem TAG24 Partyboot auch in diesem Jahr in eine schwimmende Tanzfläche.

Ein Highlight darf auf dem Stadtfest nicht fehlen: das TAG24 Partyboot. © Norbert Neumann

Insgesamt drei Partys steigen zwischen dem 15. und 17. August auf dem Dampfer "August der Starke". Zum Auftakt am Freitag heizt das DJ-Duo "Disco Dice" der Menge mit knackigen House-Beats ein.

Mit an Bord des "House Boot 2025" sind die DJs "Rix Rex" und "Compact Grey & Friends". Abgelegt wird um 19.30 Uhr am Terrassenufer von Steg 1, anschließend wird vier Stunden lang auf der Elbe das Tanzbein geschwungen.

Am Samstag sticht das Partyboot zur gleichen Zeit erneut in See und lädt dabei alle über 30-Jährigen herzlich ein, einzusteigen und mitzufeiern. An Deck des Ü30-Partyboots sorgt DJ "Gin T." für die passende musikalische Untermalung.

Bei der letzten Tour am Sonntag heißt es nochmal alles geben, wenn der bekannte DJ "Dirty Doering" (KaterMukke) das Partyboot mit deftigen Bässen zum Schaukeln bringt. Komplettiert wird die Techno-Tour auf der Elbe mit feinsten Beats von "DJ Gunja" und "M.I.R.O".

Doch bereits bevor der erste Fuß aufs Schiff gesetzt wird, können es sich Besucher an Steg 1 gut gehen lassen.