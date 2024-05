Sieben Schätze auf einen Streich: Museum in Freital zeigt bedeutende Kunstwerke

Museums-Chefin Kristin Gäbler (56) freut sich, Sammlungslücken zu schließen. © Städtische Sammlungen Freital

Ab dem Wochenende werden sie der Öffentlichkeit präsentiert. Es handelt sich um vier Arbeiten von Hans Christoph, unter anderem das Aquarell "Tragödie" von 1948, zwei Ölgemälde von Werner Wittig sowie Bernhard Kretzschmars „Reitpartie nach Goppeln“, das 1938 fertiggestellt wurde.

Bis 21. Juli sollen die Kunstwerke in der Kabinettsausstellung in der „Drehscheibe“ ausgestellt und später in die Dauerausstellung integriert werden.