Sieben Tipps zum Wochenende: Das ist in Dresden und Umland los

Was lässt sich Samstag und Sonntag in Dresden erleben? Wir haben spannende Tipps für Dresden und Umgebung herausgesucht.

Von Dana Peter

Dresden - Am Wochenende erwartet uns wechselhaftes Wetter zwischen 5 und 8 Grad Celsius. Einem Ausflug mit Familie und Freunden steht nichts im Wege. Mütze oder Schirm zur Sicherheit einpacken - Regen ist möglich. Was lässt sich Samstag und Sonntag in unserer Region erleben? Wir haben spannende Tipps für Dresden und Umgebung herausgesucht.

Weihnachten im Jägerhof

Dresden - Das Museum für Sächsische Volkskunst (Köpckestr. 1) verwandelt sich am Wochenende von 10 bis 18 Uhr in einen Ort für alle Fans der Do-It-Yourself-Weihnachtskultur. Im reich geschmückten Jägerhof zeigen Volkskünstler ihre Fertigkeiten und bieten Inspiration und Anleitung für eigene Bastelprojekte. Drumherum gibt’s ein buntes Programm mit Musik und Geschichten. Eintritt: 5/4 Euro. Infos unter: volkskunst.skd.museum.

Das Museum für Sächsische Volkskunst empfängt am Samstag und am Sonntag Gäste. © imago/Sven Ellger

Aschenbrödel-Tour

Moritzburg - Auf den Spuren von Aschenbrödel - so nennt sich die Außenführung am Sonnabend ab 11 und 14 Uhr auf Schloss Moritzburg (Schloßallee 1). Passend zur Winterausstellung "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" entdeckt Ihr die Drehorte des Märchenfilms während eines geführten Spaziergangs und erfahrt Hintergrundinfos und Anekdoten rund um den Filmdreh. Kosten: 5,50 Euro. Infos unter: schloss-moritzburg.de.

Tamara Kretschmer (17) ist in Moritzburg bekannt als Aschenbrödel. © Steffen Füssel

Nikolaus-Überraschung

Wilsdruff - Eine Nikolaus-Überraschung für Lkw-Fahrer plant die Gemeinde der Pfarrei St. Benno Meißen am Sonnabend und Sonntag auf den A4-Raststätten Dresdner Tor nahe Wilsdruff. In beide Fahrtrichtungen werden ab 13.30 Uhr im Nikolaus-Kostüm kleine Pakete mit Plätzchen verteilt. Infos unter: sanktbenno.de.

Ja, ist denn am Wochenende schon wieder Nikolaus?! © Thomas Warnack/dpa

Zwiebelmuster

Meißen - Die Sonderführung "Project - Zwiebelmuster" am Sonnabend ab 11.30 Uhr in der Erlebniswelt Meissen (Talstr. 9) ist ein echter Geheimtipp. Seit fast 300 Jahren stellt die Porzellan-Manufaktur das berühmte Dekor her. Die kobaltblaue Malerei geht auf chinesische Vorbilder zurück und ist bis heute auf Festtafel und Familientisch beliebt. Die Künstlerin Antye Guenther nähert sich dem Dekor in teils fantastischen Verwicklungen zwischen DDR und Japan. Tickets (17/13 Euro) und Infos unter: erlebniswelt-meissen.com.

Die kobaltblaue Malerei ist bis heute auf Festtafel und am Familientisch beliebt. © Matthias Hiekel/dpa

Taschenlampen-Weihnachtssingen

Dresden - Das große Taschenlampen-Weihnachtssingen im Dresdner Weihnachtscircus (Washingtonstr. 2) mit Rumpelstil, Mambuso, dem Philharmonischen Kinderchor Dresden und dem Weihnachtsmann steigt am Sonnabend ab 16 Uhr. Es wird gemeinsam gesungen und weihnachtlich gefunkelt - in der Manege erstrahlen Tausend Taschenlampen zu den schönsten Weihnachtsliedern. Tickets (ab 20 Euro) und Infos unter: dwc.de/specials/taschenlampenkonzert.

Sängerin Blanche Elliz ist bei dem Konzert mit am Start. © Eric Münch

Irish Christmas

Coswig - Die fröhlich, festliche Weihnachtsshow mit Songs und Storys von der grünen Insel "Irish Christmas" beginnt am Sonnabend um 20 Uhr in der Börse Coswig (Hauptstr. 29). Geboten wird eine amüsante Mischung aus Revue, traditionellen Weihnachtsliedern und modernen Evergreens. Ann und Ed O´Casey, zwei charismatische Entertainer, geben mit heiteren Geschichten faszinierende Einblicke in typisch irische Familientraditionen, christliche Rituale und keltische Weihnachtsbräuche. Tickets gibt's an allen VVK-Stellen ab 29 Euro. Infos unter: woodwind-steel.de.

Ann (m) und Ed O´Casey (l) sind mit am Start. © PR

Fondue-Abend