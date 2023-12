31.12.2023 06:05 Silvester in Dresden: Hier könnt Ihr den Tag genießen und abends feiern!

An Silvester steigen in Dresden standesgemäß wieder einige Partys. Aber auch an Ausflügler, die es ruhig angehen lassen wollen, ist gedacht. Die Eventtipps.

Von Annett Daube

Dresden - An Silvester steigen standesgemäß wieder einige Partys. TAG24 zeigt Euch die Highlights. Aber auch an Ausflügler, die es ruhig angehen lassen wollen, ist hier gedacht. Dinnershows Dresden - Zahlreiche Dinnershows sorgen in Dresden für eine unvergessliche Silvesternacht. Die Show "Moments" im Chapiteau der Träume (Zur Messe 9) bietet Livemusik, Akrobatik, Show-Ballett und ein Vier-Gänge-Genuss-Menü. Tickets ab 145 Euro je nach Platzgruppe inkl. Show, Menü und Tanz unter moments-dinnershow.de. Die "Mafia Mia!"-Dinnershow (Zur Messe 9A) lädt ins Casino Fatal ein und entführt in eine Nacht in Monte-Carlo. Musik liefern die Firebirds, das Comedy-Chaos kommt vom Duo Schlicht & Kümmerling. Tickets ab 145 Euro unter mafia-mia.de. Mit der Dinnershow "Moments" lässt es sich unterhaltsam ins neue Jahr starten. © PR/First Class Concept Very british! Meißen - Die Elbland Philharmonie Sachsen lädt am Silvestertag ins Theater Meißen zum Silvesterkonzert "Very british!" ein. Um 16 und um 19 Uhr erklingen Werke von den britischen Inseln von Edward Elgar, Karl Jenkins, Frederick Loewe und mehr. Tickets für die Konzerte und mehr Informationen zu weiteren Terminen im Januar unter elbland-philharmonie-sachsen.de. Im Theater Meißen geht es britisch zu. © 123RF/samot Familienfreundliches Vorglühen auf dem Konzertplatz Dresden - Auf dem Konzertplatz Weißer Hirsch wird am Sonntag ab 17 Uhr familienfreundlich auf die Silvesternacht eingestimmt und "vorgeglüht". Wer mag, läuft ein paar Runden auf der Eisbahn (ab 18 Uhr zu Diskomusik), schießt Erinnerungsfotos in der Photobox oder schaut im Wirtshaus ab 17 Uhr das Puppentheaterstück "Die Schöne und das Biest". Eintritt zum Konzertplatz: frei. Schlittschuhlaufen: 9/6 Euro. Tickets Puppentheater: 8 Euro. Am Konzertplatz Weißer Hirsch gibt's Vergnpgen für die ganze Familie. © dpa/Daniel Schäfer Silvesterkonzert auf der Leinwand Dresden - Das Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker live erleben, ohne sich eine teure Konzertkarte für das Berliner Konzerthaus zu kaufen? Das geht ganz einfach: Im Rundkino wird das Konzert unter dem Motto "Heroes" live übertragen. Das Publikum kann Wagners Tannhäuser und den Sängerkrieg auf der Wartburg sowie Die Walküre - 1. Akt - erleben. Musikgenuss für Klassikfans. Tickets für die Vorstellung am Sonntag um 17 Uhr unter cineplex.de für 20 Euro. Die Berliner Philharmoniker kann man auch in Dresden sehen - aber nur am heutigen Sonntag! © PR/Berliner Philharmoniker Große Party im Kraftwerk Mitte Dresden - Dresdens größte Silvesterparty steigt im Kraftwerk Mitte. Ab 22 Uhr wird in der Kulturarena mit großer Show, Party auf 2 Floors, Big Countdown und Feuerwerk gefeiert. Tickets gibt es in unterschiedlichen Preiskategorien ab 60 Euro unter Telefon 0351/21789550. Ab 22 Uhr steigt Dresdens größte Silvesterparty im Kraftwerk. © Max Patzig Kleine Schlossführung Meißen - Am Silvestertag geht es bei einer "Kleinen Schlossführung durch das älteste Schloss Deutschlands" durch die Albrechtsburg Meißen. Besucher können die Festsäle besichtigen und einen Überblick zur Geschichte und den architektonischen Besonderheiten des ersten deutschen Schlossbaus erhalten. Beginn: 15 Uhr. Tickets für 17/15/9,50 Euro unter Telefon 03521/47070. Wer noch nie in der Albrechtsburg Meißen war, hat jetzt die Gelegenheit dazu. © Norbert Neumann Babylon Dresden Dresden - Eine ziemlich verruchte 20er-Jahre-Silvesterparty wird am Sonntag im Löwensaal (Dr.-Külz-Ring 10) gefeiert. Im Stil der Goldenen Zwanziger werden die Gäste in die pulsierende Atmosphäre der Prohibitionszeit versetzt. Zum Show-Programm gehören Jazz-Musik, heiße Erotik, Tanz mit der Luxor Dance Company, Gags mit Matthias Machwerk und Disko-Hits für die Tanzfläche. Dresscode: Outfits der 20er-Jahre. Beginn: 18 Uhr. Tickets ab 123 Euro unter Telefon 0179/4751268. Im Löwensaal wird gefeiert, wie in den 1920ern. © 123rf/kohanova Silvester Open Air Dresden - Auf dem Neumarkt hat so mancher Besucher schöne Stunden im Advent verbracht. Auch am Silvesterabend erwarten die Gäste hier leckere, heiße Cocktails und eine Open-Air-Veranstaltung mit tanzbarer Musik. Auch auf dem Augustusmarkt auf der Hauptstraße geht es nach besinnlichen Weihnachtsmarkt-Tagen in der Silvesternacht mit einer Party auf der Flaniermeile ins neue Jahr. Mitternacht wird auf der Augustusbrücke nach vielen Jahren wieder ein Silvesterfeuerwerk gezündet. Der Augustusmarkt öffnet diese Nacht bis 2 Uhr. Ein Feuerwerk wird es auch geben. © PR/Marion Dering Weitere Ausflugstipps findet Ihr unter augusto-sachsen.de. TAG24 wünscht viel Spaß!

Titelfoto: Montage: 123RF/kohanova, Max Patzig, PR/First Class Concept, PR/Marion Dering