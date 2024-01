So kann 2024 starten! Fünf Veranstaltungs-Tipps an Neujahr

In Dresden und ganz Sachsen geht es an Neujahr nicht überall ruhig zu. Mehrere Veranstaltungen warten bereits auf ihre Gäste.

Von Annett Daube

Dresden - Gesundes Neues, liebe Leser! Die meisten werden es heute bestimmt ruhig angehen wollen. So richtig viel ist nach der großen Party auch nicht los. Doch zumindest fünf Veranstaltungs-Tipps haben wir für Euch.

Neujahrsputz

Dresden - Das "Grüne Brett" der BUNDjugend Sachsen ruft für den 1. Januar zum Neujahrsputz auf. Von 11 bis 13 Uhr soll der Silvestermüll an der Elbe gesammelt werden. Treff ist an der Molenbrücke in Pieschen. Mülltüten und Handschuhe werden vom Ortsamt gestellt.



Nach Silvester liegen die "Reste" überall in Dresden verteilt herum. © Thomas Türpe

Ringelnatz & Comedian Harmonists

Radebeul - "Ich bin so knallvergnügt erwacht" heißt der amüsante Start ins neue Jahr mit der Musik der Comedian Harmonists und den Texten von Joachim Ringelnatz. Das Programm wird am Neujahrstag um 17 Uhr an den Landesbühnen Sachsen aufgeführt. Tickets gibt es ab 21 Euro unter landesbuehnen-sachsen.de.



Neujahrslauf

Heidenau - Zum Heidenauer Neujahrslauf versammeln sich am Montag alle Lauffreunde am Parkplatz des Pestalozzi-Gymnasiums (Hauptstraße 37). Um 11 Uhr ertönt der Startschuss für die 2,4 Kilometer lange Runde durch das Wohngebiet. Im Foyer der Schul-Sporthalle gibt es heißen Tee und Möglichkeiten, sich umzuziehen. Am Ende werden die jüngsten und ältesten Teilnehmer ermittelt und die Sieger geehrt. Die Teilnahme ist frei.



Wer dafür schon wieder Kraft hat, kann ab 11 Uhr beim Heidenauer Neujahrslauf mitrennen. © 123RF/ogonekipit

Ho-Ho-Ho ohne Grenzen!

Dresden - Wer es im Jahr 2023 nicht auf die Dresdner Weihnachtsmärkte geschafft hat, bekommt von Neujahr bis inklusive 7. Januar 2024 weitere Chancen. Denn der Augustusmarkt am Goldenen Reiter und der Hüttenzauber in der Ostra-Allee drehen noch ein paar Ehrenrunden. Weitere Infos unter augustusmarkt.de und huettenzauber-dresden.de.

Weihnachten will im neuen Jahr erstmal kein Ende nehmen! © Eric Münch

Dresdner Weihnachts-Circus noch am Start

Dresden - Ebenfalls noch die ganze Woche geht es weihnachtlich auf dem Volksfestgelände an der Pieschener Allee zu. Denn bis inklusive 7. Januar werden dort weitere Vorstellungen des 26. Dresdner-Weihnachtscircus gespielt. Am 1. Januar finden Shows um 14 Uhr und um 18.30 Uhr statt. Vermutlich das letzte Mal an diesem Ort.

Manege frei: Bis 7. Januar kann man die Show noch genießen. © Norbert Neumann