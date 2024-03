So schön war Meißens strahlende Ballnacht mit viel Prominenz

Meißen - Kleines Jubiläum - zum zehnten Mal feierten am gestrigen Samstag die Hoteliers Tessa (56) und Andreas Barth (59) mit 200 Gästen eine beschwingte "Meißner Ballnacht" im Saal des Burgkellers, in Nachbarschaft zur majestätischen Albrechtsburg.

Glückliche Gastgeber: die Hoteliers Andreas (59, l.) und Tessa Barth (56) und Moderator Joachim Llambi (59, r.) mit Tochter Helena (25). © Foto Koch

"Let's Dance"-Juror Joachim Llambi (59) kann erst 2025 auf eine gleiche runde Zahl anstoßen - er führte zum neunten Mal als Moderator durch die Nacht.

"Kaum komme ich in diesen Saal, fühle ich mich auch schon zu Hause", schwärmte der TV-Promi.

Das erste Mal in Dresden an seiner Seite: Tochter Helena, die Papa am Mikro unterstützte, wie die "Let's Dance"-Stars Malika Dzumaev (33) und Zsolt Sandor Cseke (36).

Promis auch unter den Gästen. Obwohl sie am heutigen Sonntag schon wieder auf der "ProWein"-Messe in Düsseldorf sein musste, ließ sich die sächsische Weinkönigin Alona Chesnok (24) den Ball nicht entgehen - und bewies Humor.

Um neben Ex-Rückenschwimmer Stev Theloke (46) nicht so klein zu sein, stellte sie sich für ein Foto kurzerhand auf einen Wasserflaschenkasten.