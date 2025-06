Sommer-Wochenende in Dresden: 9 Tipps für Euren Samstag!

Dresden - Unweit von Schloss & Park Pillnitz findet auf dem Versuchsgelände des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG, Lohmener Straße 10 und 12) am Sonnabend von 10 bis 17 Uhr der Pillnitzer Gartentag statt. Themen in diesem Jahr: Regenwassermanagement, Beet- und Balkonpflanzen für jeden Standort, Blühwiesen anlegen und pflegen, Hochbeete, Sächsische Sensenmeisterschaft, Honig, Heil- und Gewürzpflanzen sowie Sächsische Pflanzendoktoren.

Dresden - Das Sommerfest im Kleingärtnerverein "Alter Striesener Weg" (Enderstr. 25) beginnt am Sonnabend ab 11 Uhr. Es steht viel für Kinder auf dem Programm: zum Beispiel Ponyreiten, Puppentheater aus der Zschoner Mühle, Kinderdisco, Kinderschminken, Basteln, Kindertanz (Tanzsportresidenz) und eine riesige Hüpfburg. Für die Großen gibt es eine Abba-Double-Show, eine Roland-Kaiser-Double-Show und eine große Feuershow am Abend. Kulinarisch ist mit Kaffee und Kuchen, Fischbrötchen, Steaks und Bratwurst vom Grill, frische Waffeln, Eis und vielerlei Getränke für alle gesorgt.

Dresden - Auf dem Bio-Hof Vorwerk Podemus (Podemuser Ring 1) wird am Sonnabend von 14.30 bis 19 Uhr das 30. Hoffest gefeiert. Besucher können sich auf Aktionen wie Bullriding, Klettern in der Heuhalle, Heukranfahren, Blumenkranz-Binden oder Armbänder-Basteln freuen. Es gibt es Steaks und Bratkäse vom Bio-Grill, vegetarische Burger und Grillgemüse, Bio-Eis von der Bio-Konditorei Bucheckchen sowie Kombucha, Cocktails & Snacks von Elbferment. Ein Shuttle-Bus pendelt im 45-Minuten-Takt ab 13.30 Uhr zwischen Haltestelle Gottfried-Keller-Straße/Roquettestraße und Podemus.

Meißen - Auf dem Domplatz ist das Finale des Jubiläums "100 Jahre Burgfestspiele Meißen" zu erleben. Ein sommerliches Open-Air-Großereignis vor historischer Kulisse. Am Sonnabend feiern ab 20 Uhr "The Firebirds" eine Rock’n’Roll-Show mit Hits der 50er- & 60er-Jahre (ab 42,49 Euro bei eventim.de). Am Sonntag sind ab 18 Uhr Orgel und Musiker der Elbland Philharmonie Sachsen beim Abschlusskonzert "Neue Orgel - Großer Klang" im Dom zu erleben (ab 25 Euro, evtl. Restkarten an der Abendkasse).

