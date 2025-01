Wohlfühloase, KarriereStart, Geburtstags-Party: Das könnt Ihr heute in Dresden erleben!

Dresden - Zum Familiensonntag lädt von 13 bis 17 Uhr das Hygiene-Museum (Lingnerplatz 1) ein. Warum mögen wir bestimmte Gerüche besonders gern? Was wiegt Luft? Und wie erforscht man das Riechen? Antworten auf diese Fragen gibt es in der neuen Sonderausstellung "Luft. Eine für alle" und im Kinder-Museum – beim Experimentieren, Spielen, Kreativ-Sein.

Dresden - Beim Familiensonntag des "tjg. theater junge generation" (Kraftwerk Mitte 1) wird das Theaterfoyer zum Wohlfühl- und Sehnsuchtsort. Was knackst da im Unterholz? Besucher lernen interessante Fakten über das komplexe Ökosystem Wald und leben an verschiedenen Stationen jegliche Waldlust spielerisch aus. Auf der Bilderbuchbühne erwachen Waldgeschichten zum Leben. Die Theater-Gastro hält Frühstücks- sowie Mittagssnacks bereit. Highlight: Familienführungen hinter den Kulissen.

Dresden - Eine Kultzeitschrift wird 100! "Das Magazin" gilt als Zeitschrift für Entzückte und Verrückte, für Geistreiche, Verspielte und neugierig Gebliebene. Einmal im Monat gibt es im Societaetstheater (An der Dreikönigskirche 3a) ab sofort die volle Packung Leben, Liebe, Literatur und Lyrik, garantiert ohne Diät-Tipps und C-Promi-Porträts. Am Sonntag ab 18 Uhr lädt Chefredakteur Andreas Lehmann zu einer aufregenden Zeitreise ins vergangene Jahrhundert. Durch den Abend führt Falk Töpfer.

Dresden - Die Messe für Bildung, Job und Gründung in Sachsen ist am Sonntag von 10 bis 17 Uhr in der Messe Dresden (Messering 6) zu Gast. Die "KarriereStart 2025" vereint verschiedene arbeitsmarktrelevante Themenbereiche unter einem Dach. Sie bietet sowohl Schülern und Auszubildenden als auch Berufsstartern, Profis, Quer- und Wiedereinsteigern Gesprächs- und Bewerbungsmöglichkeiten sowie Vorträge zur beruflichen Planung in jeder Bildungs- und Karrierephase.

Eintritt: 5/3,50 Euro. Infos unter: messe-karrierestart.de