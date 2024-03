Sonne oder Wolken? Egal! Bei unseren Samstag-Tipps ist für jedes Wetter etwas dabei

Mit unseren Tipps für die schönsten Ausflüge und coolsten Events in und um Dresden habt ihr bei jedem Wetter einen tollen Samstag!

Dresden - Das Wetter wird an diesem Wochenende ein Mix aus Wolken und Sonne. Mit unseren Tipps für die schönsten Ausflüge und coolsten Events in und um Dresden habt ihr aber so oder so einen tollen Samstag!

Haus - Die große Baumesse

Dresden - Mit dem Frühling kommt die große Aufbruchstimmung. Die Baumesse Haus in der Dresdner Messe bietet am Wochenende jeweils von 10 bis 18 Uhr allen Bauherren, potenziellen Hausbesitzern, Handwerkern und Interessenten umfangreiche Beratung an. Ob Fachvorträge, Grundstück- und Immobilienbörse, Finanzierungs-Beratungen oder Rechtsschutz-Infos, das Programm ist umfangreich. Tickets ab 10/8/5 Euro unter baumesse.haus.de oder an der Tageskasse.



Himmelsbeobachtungen

Pirna - In der Sternwarte Graupa (Zugang über den Schönfelder Weg) wird beim offenen Beobachtungsabend am Sonnabend ab 18 Uhr zu Planeten- und Himmelsbeobachtungen eingeladen. Um 18.45 Uhr erzählt Michael Zschech in einem Astro-Reisebericht über den Sternenhimmel über Namibia. Der Eintritt ist frei.

Schaudrechseln

Freital - Handwerk hautnah erleben können Besucher im Freizeitpark Oskarshausen (Burgker Straße 39). Beim Schaudrechseln wird demonstriert, wie aus einem Holzklotz ein Kunstwerk entsteht. Am Sonnabend von 13 bis 17 Uhr kann auch selbst gedrechselt werden. Die Teilnahme ist frei. Der Park hat von 9 bis 18 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei. Für Fahrgeschäfte, die Illusionswelt und weitere Erlebnisse entstehen Kosten.



Schauwerkstatt Meissen

Meißen - Die Erlebniswelt Meissen bietet Einblicke in die Schauwerkstatt und das Museum. Am Samstag sind Rundgänge ab 10.30 bis 15.30 Uhr (aller halben Stunde) möglich und werden per Raumtonerklärungen in 14 Sprachen angeboten. Tickets ab 12/10/6 Euro unter erlebniswelt-meissen.com.

Eisdisco

Dresden - Zum Eislaufen in der Joynext-Arena (Magdeburger Straße 10) ist am Samstagabend der perfekte Zeitpunkt. Zumindest für alle, die auf dem Eis gern zu aktuellen Hits ihre Runden drehen. Die Eis-Disco beginnt um 19.30 Uhr. Eintritt: 6 Euro.



Schifferfastnacht

Schmilka - Der Bad Schandauer Ortsteil Schmilka feiert seine 128. Schifferfastnacht mit einem großen Festumzug am Samstag. Der letzte Verein, der in diesem Jahr den Winter auskehrt, zieht von 13 bis 15 Uhr durchs Schifferdorf. Für den Umzug wird die B 172 zeitweise gesperrt.



Hinter den Kulissen im Zoo

Hoyerswerda - Der Zoo in Hoyerswerda (Am Haag 20) bietet am Sonnabend einen "Blick hinter die Kulissen". Beim geführten Zoorundgang ab 14 Uhr geht es in die Innenställe, die Futterküche und Versorgungsräume. Teilnahme bitte anmelden unter Telefon 03571/20937708. Tickets 9,90/5/Familien 19 Euro.



Bauernmarkt

Leisnig - Der erste Bauernmarkt des Jahres findet am Sonnabend von 9 bis 15 Uhr im Kloster Buch statt. Rund 100 Direktvermarkter und Händler bieten ihre frischen Erzeugnisse und ihre handwerklichen Produkte an. Um 13 Uhr wird eine Klosterführung stattfinden. Eintritt: 3,50/1,50 Euro.

Feriencamp-Messe

Dresden - Den Sommerurlaub plant man am besten in Familie. Damit jeder auf seine Kosten kommt! Auf der Feriencamp-Messe in der Ballsport-Arena stellen sich am Samstag ab 10 Uhr zahlreiche Anbieter von Jugend-, Sprach-, Sport-, Bildungs- und Familienreisen vor. Ein buntes Programm mit zahlreichen Mitmachangeboten und Aktivitäten gibt's obendrauf. Tickets für 6/2,50/Familien 15 Euro unter feriencampmesse-sachsen.de.

Gestört aber Geil

Dittersbach-Dürröhrsdorf - Das DJ-Duo "Gestört aber Geil" kommt am Samstagabend in die Sächsische Schweiz. Sie sind der Hauptact bei der Partyreihe "Die Sächsische Schweiz feiert!" und sorgen im Festzelt auf dem Marktplatz gemeinsam mit weiteren DJs für eine unvergessliche Partynacht. Beginn: 20 Uhr. Eintritt: 15 Euro.

Wissenschaftsfestival

Dresden - Die Technischen Sammlungen laden am Sonnabend von 9 bis 18 Uhr zum Wissenschaftsfestival "SPIN2030" ein. Dafür verwandelt sich das Museum in ein begehbares Wissenschaftsland Sachsen. Exponate, Workshops, Filme, ein Science Slam und innovative Formate bringen die sächsischen Wissenschaftseinrichtungen und ihre Projekte dem Publikum nahe. Der Eintritt ist frei.



Frühlingszauber auf dem Königstein

Königstein - Die Festung ist im Farbenrausch! Zum ersten Mal wird auf der Festung Königstein eine Schau aus Frühblühern stattfinden. Am Sonnabend können von 9 bis 17 Uhr farbenfrohe Arrangements, Skulpturen und ein frühlingshaftes Veranstaltungsprogramm erlebt werden. Ab 14.30 Uhr viel Poesie und Musik mit dem Ensemble "1001 Märchen" und auch das Sebnitzer Blumenmädchen schaut vorbei. Eintritt: 13/10/Familien 32 Euro.



