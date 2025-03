Vier Tipps für Euren freien Samstag in Dresden

Dresden - Der Elbeflohmarkt (9 bis 15 Uhr, Käthe-Kollwitz-Ufer 4) und der Flohmarkt in der Neustädter Markthalle (9 bis 16 Uhr, Metzer Str. 1) öffnen am Sonnabend für Schnäppchenjäger. Schatzsucher sind eingeladen, durch die Stände zu stöbern und verborgene Fundstücke zu entdecken. Ob antike Schätze, Vintage-Teile oder Erbstücke – hier findet jeder etwas Einzigartiges. Eintritt frei. Infos unter: flohmarkt-sachsen.de

Dresden - Für Familien findet am Sonnabend ab 18.15 Uhr unter dem Motto "Pillnitzer Lichter" eine Taschenlampenführung (zwei Stunden) nach Sonnenuntergang statt. Treffpunkt: Besucherzentrum "Alte Wache" im Schloss & Park Pillnitz (August-Böckstiegel-Straße 2). Der Rundgang führt durch den Schlosspark, ins Palmenhaus, in die Keller der Palais und in die katholische Kapelle. Taschenlampen unbedingt selbst mitbringen, Kinder gern auch Lampions mit elektrischer Beleuchtung. Festes Schuhwerk empfohlen. Kosten: 19/17 Euro, Kinder bis 16 Jahre sowie Inhaber der Schlösserlandkarte 10 Euro. Infos unter: schlosspillnitz.de

Moritzburg - Die Führung "Barockschloss exklusiv mit Porzellanquartier" ist am Sonnabend, jeweils um 11, 13 und 15 Uhr zu erleben. Geboten wird ein Einblick in die Geschichte von Schloss Moritzburg (Schlossallee 1). Flaniert durch die prunkvolle Barocketage mit seinen glamourösen Festsälen und wertvollen Ledertapeten. Zudem seht Ihr auch das historische Porzellanquartier und das einzigartige Federzimmer. Tickets: 16/8,50 Euro. Infos unter: schloss-moritzburg.de

Dresden - "Oh, wie schön ist Mallorca! Wir können uns nichts Schöneres vorstellen, als in warme und sonnige Gefilde zu entfliehen - auf eine Insel, die grün und heiter ist." Das dachten sich 1838 Schriftstellerin George Sand und Pianist Frédéric Chopin. Sie verließen Paris, um auf der Insel den Winter zu verbringen. Doch es sollte anders kommen, als sie es sich vorgestellt hatten ... Eine heitere und rührende Erzählung von Steffi Böttger, musikalisch begleitet von Konstanze Hollitzer am Hammerflügel. Zu erleben am Sonnabend, ab 17 Uhr im Kügelgenhaus (Hauptstr. 13). Eintritt: 15/13 Euro. Tickets & Infos unter: kuegelgen-dresden.de

