Sonntag was erleben? Das geht heute in Dresden und Umgebung ab

Pillnitz - Eine kostenfreie Führung zum "Tag des Eichhörnchens" ist am Sonntag ab 10 Uhr Schlosspark Pillnitz (August-Böckstiegel-Str. 2) zu erleben. Dort flitzen zahlreiche Eichhörnchen Bäume empor, springen flink über Wege und nagen an ihren Vorräten, die sie im Herbst überall versteckt haben. Jaqueline Gräfe, Tierschutzpreisträgerin und Mitarbeiterin in der Auffangstation für Eichhörnchen in Dresden, bietet eine kurzweilige, rund einstündige Führung an. Start am Besucherzentrum "Alte Wache". Spenden für den Verein Hörnchenhausen Dresden e. V. sind willkommen. Infos unter: schlosspillnitz.de