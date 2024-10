Timon Krause kommt nach Dresden: Wir verlosen Tickets für den Mentalisten

Timon Krause (30) kommt am 14. Oktober mit seinem Programm nach Dresden. © Tobias Steinmaurer/APA/dpa

Dort will er am 14. Oktober im Kulturpalast sein neues Programm "Messias" vorstellen.

Veranstalter Semmel erklärte bereits vorab: "Das Manipulieren, Lesen und Vorhersehen menschlichen Verhaltens basieren dabei teils auf natürlichem Talent, teils auf mühevoll antrainierten Fähigkeiten, wie etwa fortgeschrittener Kommunikationstechnik und dem akkuraten Lesen unbewusster Mimik und Gestik."

Einen Namen machte sich Krause zunächst mit einzelnen Auftritten in Sendungen von Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer-Umlauf (41).

Im vergangenen Jahr erreichte er dann mit seiner "Let's Dance"-Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (37) den vierten Platz, machte anschließend auch Schlagzeilen wegen einer angeblichen Liaison zwischen den beiden.

Für seine Show am 14. Oktober verlost TAG24 2 x 2 Tickets. Schreibt uns dafür einfach eine E-Mail bis zum 6. Oktober, 12 Uhr, an gewinnspiel@tag24.de, Stichwort "Timon Krause". Die Gewinner werden per E-Mail kontaktiert.

Resttickets gibt es unter anderem bei Eventim.