7 Tipps für Euren "Super"-Sonntag in Dresden und Umgebung

Für alle, die den Sonntag nicht auf der Couch verbringen wollen. hier sind unsere Veranstaltungstipps für den heutigen Sonntag.

Von Dana Peter

Dresden - Auch am Sonntag, dem 22. Juni 2025 könnt Ihr Euch in und um Dresden auf spannende Events freuen. Wir haben sieben Tipps zusammengesammelt, auf die Ihr Euch freuen könnt. Also hoch von der Couch und ab nach draußen.

Trödeln auf der Hofewiese

Dresden - In Langebrück auf der Hofewiese (Gänsefuß 55) kommen am Sonntag von 10 bis 18 Uhr Trödelliebhaber und Verhandlungstalente zum Zug. Neben Ständen mit alten Schätzen hat das Landgut in der Dresdner Heide auch gastronomisch viel zu bieten. Eintritt frei. Infos unter: landgut-hofewiese.de

Die Hofewiese in Langebrück lädt ein. © privat

Hutkonzert

Dresden - Der Konzertplatz Weißer Hirsch (Stechgrundstraße 1) präsentiert sonntags ab 15 Uhr junge Talente live im Biergarten. Diesmal ist "Christoball" auf der Bühne zu erleben. Der Biergarten öffnet 10 Uhr. Eintritt frei, Hutspende erwünscht. Infos unter: konzertplatz-weisser-hirsch.de

Auf dem Konzertplatz Weißer Hirsch geht es bereits am Sonntag um 10 Uhr los. (Archivfoto) © Holm Helis

Burgfestspiele Meißen

Meissen - Auf dem Domplatz ist das Finale des Jubiläums "100 Jahre Burgfestspiele Meißen" zu erleben. Ein sommerliches Open-Air-Großereignis vor historischer Kulisse. Am Sonnabend feiern ab 20 Uhr "The Firebirds" eine Rock’n’Roll-Show mit Hits der 50er & 60er Jahre (ab 42,49 Euro bei eventim.de). Am Sonntag sind ab 18 Uhr Orgel und Musiker der Elbland Philharmonie Sachsen beim Abschlusskonzert "Neue Orgel - Großer Klang" im Dom zu erleben (ab 25 Euro, evtl. Restkarten an der Abendkasse). Infos unter: burgfestspielemeissen.de

"100 Jahre Burgfestspiele Meißen" werden am Wochenende in Meißen gefeiert. © Sebastian Kahnert/dpa

LebensArt-Messe

Grossharthau - Der beliebte "LebensArt"-Messe findet am Sonnabend und Sonntag, jeweils von 10 bis 18 Uhr, im Schlosspark von Großharthau (Rittergut 29) statt. Freuen Sie sich auf sommerliche Inspirationen rund um Garten, Wohnen und Lifestyle. Bummeln, schauen, staunen und genießen: Beim gemütlichen Spaziergang können Sie Einrichtungsideen und Wohnaccessoires, Schmuck, Silber, Porzellan, Dekorationen, Stoffe, Mode, edle Weine und Köstlichkeiten entdecken. Tagestickets (10 Euro, Kinder bis 15 Jahre frei) & Infos gibt's online unter: lebensart-messe.de/grossharthau.html

Schloss- und Schützenfest

Altenberg - Ein Fest mit buntem Markttreiben, Puppenspiel, Musik, historischem Handwerk, Schützenfest und vielen Angeboten zum Spielen, Basteln und Probieren erwartet die Besucher auf Schloss Lauenstein (Schloss 6). Hier kann mit Pfeil und Bogen geschossen werden. Im Beerengarten werden germanische Ritualen zelebriert. Für Kinder gibt es verschiedene Mitmachangebote. Sonnabend von 10 bis 21 Uhr, Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Für einzelne Programmpunkte wird Eintritt erhoben. Programm & Infos unter schloss-lauenstein.de/erleben/veranstaltungen

Auf Schloss Lauenstein gibt's am Wochenende ein buntes Markttreiben. © Thomas Türpe

Plansch-Spaß in Oskarshausen

Freital - Die Kinder-Erlebniswelt Oskarshausen (Burgker Str. 39) bietet am Sonnabend und Sonntag, jeweils von 9 bis 19 Uhr, den perfekten Mix für einen unvergesslichen Familiensommer. Ob aufregende Outdoor-Fahrgeschäfte, erfrischende Plansch-Oase mit Wasserrutsche und Tretbooten oder der klimatisierte Innenbereich mit Illusionswelt und großem Spielland – hier kommt garantiert keine Langeweile auf. Eintritt frei. Erlebnis-Pass zur Nutzung aller Fahrgeschäfte: 12 Euro pro Person jeden Alters. Infos unter: oskarshausen.de

Oskarshausen begeistert ab sofort mit der Plansch-Oase. © PR / Oskarshausen

Grossenhain - Lernt den Barockgarten Zabeltitz (Am Park 1) mit seinen vielen Besonderheiten und seiner Geschichte bei einer öffentlichen Führung kennen: am Sonntag, ab 14 Uhr. Startpunkt ist immer am Haupteingang des Palais.

Auch der Barockgarten Zabeltitz lädt ein. (Archivfoto) © Petra Hornig