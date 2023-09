Vier Jahre "verspätet": Silly rockt mit Jugendsinfonie-Orchester die "Hope Gala"

Sängerin Kathy Kelly (62) bespricht mit Orchesterleiter Prof. Milko Kersten (58) die Arrangements. © Steffen Füssel

Und es gibt noch mehr tolle Musik - von Sopranistin Kathy Kelly (62), der Band "Fury in the Slaughterhause" und dem Disco-Duo "Weather Girls", auch wenn letztere schon lange nicht mehr in Originalbesetzung Hits wie "It's Raining Men" schmettern.

"Wir sind begeistert, dass wir diese musikalischen Highlights beim Neustart im Schauspielhaus präsentieren können", so "Hope Gala"-Initiatorin Viola Klein (65).

Der Erlös der "Hope Gala" Dresden kommt der südafrikanischen Aids-Stiftung Hope zugute.

Aus der anfangs rein medizinischen Versorgung von Frauen und Kindern hat sich das Projekt längst zu einer zukunftssichernden Initiative ausgeweitet, die sich auch um Schul- und Berufsausbildung kümmert.