Vier Tipps für Euren Sonntag: Das geht neben dem Stadtfest in Dresden und Umgebung

Dresden - Am Sonntag wird das Sommerwetter in Dresden durch Regenwolken dominiert. Doch das soll die Laune nicht trüben: Wir haben für Euch vier Tipps außerhalb des Stadtfestes zusammengestellt, die Klein und Groß gefallen dürften. Viel Spaß!

Dresden - Der Kunst-, Antik- und Trödelmarkt findet am Sonntag von 10 bis 16 Uhr bei Ikea Dresden am Elbepark statt. Dann wird das Parkdeck wieder zum Treffpunkt für Flohmarkt-Freunde. Die Besucher erwartet eine bunte Mischung aus Antiquitäten, Sammlerstücken und Alltagsgegenständen. Bei freiem Eintritt können Interessierte stöbern und echte Schnäppchen entdecken. Für den Hunger zwischendurch sorgt ein kulinarisches Angebot mit Bratwürsten, Crêpes und Eis. Kostenfreie Parkplätze im Ikea-Untergeschoss. Eintritt frei. Infos unter: flohmarkt-sachsen.de .

Geising - Im Wildpark Osterzgebirge in Geising-Hartmannmühle steigt am Sonntag von 11 bis 17 Uhr ein Ritterfest. Los geht's mit Ponyreiten, Kinderschminken, Basteln von Ritterschmuck, Bemalen von Holzteilchen, Axt und Schild. Es gibt auch einen Markt mit mittelalterlichem Zeltlager sowie Schauschnitzen und Bogenschießen zu erleben. 11 und 14 Uhr startet eine Futterrunde mit dem Tierpfleger. 14 und 16 Uhr wird Fechten vorgeführt. Eintritt: 7,50/5 Euro. Infos unter: wildpark-osterzgebirge.de .

Dresden - Die Sonderführung "Die vier Kirchen von Pillnitz und Hosterwitz" startet am Sonntag um 13.30 Uhr im Besucherzentrum "Alte Wache" in Dresden-Pillnitz. Der zweistündige Spaziergang führt zur Weinbergkirche oberhalb des Pillnitzer Schlosses, weiter zur Kapelle Maria am Wege (früher die Privatkapelle König Georgs) und Maria am Wasser, beide in Dresden-Hosterwitz. Die Führung endet in der Katholischen Kapelle von Schloss Pillnitz. Tickets (inkl. Tagesticket Schloss & Park Pillnitz): 19/17 Euro, Kinder bis 16 Jahre und Inhaber der Schlösserlandkarte 10 Euro). Infos unter: schlosspillnitz.de.