13.07.2025 07:03 1.559 Vier Tipps für Euren Sonntag: Hier könnt Ihr dem mauen Sommerwetter trotzen

Hier ist in am Sonntag in Dresden und Umgebung etwas los.

Von Dana Peter

Dresden - Auch wenn der Sommer gerade eine Verschnaufpause einlegt, muss man am Sonntag nicht in den eigenen vier Wänden verweilen. TAG24 hat für euch ein paar Tipps, wo Ihr in Dresden und Umgebung euer Wochenende ausklingen lassen könnt. Pflanzen der Bibel Pillnitz - Die Sonderführung "Pflanzen der Bibel entdecken" beginnt am Sonntag um 13.30 Uhr am Besucherzentrum "Alte Wache" (August-Böckstiegel-Straße 1E). Zunächst erinnert man sich an den Apfelbaum, unter dem Eva Adam verführt haben soll. Aber auch um Dattelpalmen, Olivenbäume, Oleander und Wein ranken sich Geschichten in der Bibel. Viele dieser alten Pflanzen gedeihen heute im Pillnitzer Schlosspark. Tickets (inkl. Tagesticket "Schloss & Park Pillnitz"): 19/17 Euro, Kinder bis 16 Jahre sowie Inhaber der Schlösserlandkarte 10 Euro. Tickets & Infos unter: schlosspillnitz.de. Neben dem Apfelbaum finden in der Bibel eine Reihe weiterer Pflanzen Erwähnung. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa Cosel auf Stolpen Stolpen - Die Burg Stolpen (Schloßstr. 10) lädt Sonntag um 11 Uhr zur Sonderführung "Ein Oberst und seine Festung" ein. Kommandant Oberst Johann Heinrich von Boblick kümmerte sich um die berühmteste Staatsgefangene Stolpens: die Gräfin von Cosel. Er bewohnte mit seiner Frau Räume in den Kaminzimmern, vis-à-vis zu den Gemächern der Gräfin. Hautnah erlebte er, wie schwierig der Umgang mit ihr zuweilen war. Nicht nur davon kann er manch Episode erzählen. Eintritt: 12 Euro. Infos unter: burg-stolpen.org. Gräfin Cosel wurde bis zu ihrem Tod 1765 auf Burg Stolpen eingesperrt. © Arno Burgi / dpa-Zentralbild / dpa Trödel-Sonntag auf Galopprennbahn Dresden - Am Sonntag findet von 10 bis 16 Uhr der beliebte Kunst-, Antik- und Trödelmarkt auf der Dresdner Galopprennbahn (Oskar-Röder-Str. 1) statt. Rund 200 Stände bieten eine bunte Mischung aus Antiquitäten, Trödel, Klamotten und frischen Produkten von lokalen Händlern. Besucher können nach Herzenslust stöbern und einzigartige Fundstücke entdecken. Eintritt frei. Infos unter: flohmarkt-sachsen.de. Auf der Suche nach etwas ist, von dem man noch nicht weiß, dass man es braucht? Auf der Galopprennbahn wird man sicher fündig. (Archivbild) © Eric Münch Flohmarkt für Kinder Dresden - Ein "Flohmarkt for Kids - Von Kindern für Kinder" wird am Sonntag von 10 bis 15 Uhr auf dem Konzertplatz Weißer Hirsch (Stechgrundstr. 1) veranstaltet. Ein bunter Tag für kleine Verkäufer und Entdecker. Eintritt frei. Die Teilnahme als Verkäufer ist nur mit Anmeldung möglich (info@konzertplatz-weisser-hirsch.de). Für Kinder bis 16 Jahre ohne Standgebühr. Infos unter: konzertplatz-weisser-hirsch.de/sommer/termine. Viel Spaß wünscht TAG24. Weitere Tipps findet Ihr unter augusto-sachsen.de.

Titelfoto: Bildmontage: Arno Burgi / dpa-Zentralbild / dpa, Sebastian Gollnow/dpa, Eric Münch