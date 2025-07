Die Fantastischen Vier zurück am Elbufer: Können es die Deutschrap-Pioniere noch?

Dresden - Vor fünf Jahren spielten Die Fantastischen Vier zuletzt in Dresden . Am Samstag waren die Deutschrap-Pioniere zurück und feierten vor berstend gefülltem Filmnächte-Areal ein mitreißendes Sommer-Open-Air.

Alles in Kürze

Der erste große Hit "Die da?!" wurde ausführlich zelebriert, anderes verschmolz in Medleys - so gingen Songs wie "Win Win Win", "Picknicker" und "Le Smou" nahtlos ineinander über, unterstützt von treibender Live-Band.

Tatsächlich war alles dabei: "Danke", "Populär", "Troy", "Tag am Meer", "Sie ist weg", "MfG" - Vollbedienung für die Fanherzen des enthusiastisch-textsicheren Ü40-Publikums mit rund 30 Titeln auf der Setlist.

Nachdem DJ Thomilla als "Vorband" die Massen mit einem gefälligen Pop-Set in Stimmung gebracht hatte, starteten Fanta 4 mit "Weekendfeeling" vom jüngsten Album "Long Player".

Thomas D (56) präsentierte sich in Bestform. © Norbert Neumann

Dazwischen funktionieren auch die neuen Tracks wie die ergreifende Trauer-Ballade "Inferno" von Thomas D oder "Wie weit" mit dem "Hungriges Herz"-Sample von MIA.

Partystimmung trotz Regentropfen: Michi Beck (57), Smudo (57) und vor allem Thomas D (56) tobten - ganz in Schwarz mit weißen Sneakern - in bestechender Form und mit erkennbar viel Spaß über die Bühne, hüpften und bouncten, so gut es Endfünfziger noch können.

Heimlicher Star war And.Ypsilon (57) - der stille Produzent gab hinter seinen Reglern zwar nur wenige Zeilen zum Besten, wurde dafür aber stürmisch abgefeiert.

Mit "Ernten was wir säen", dargeboten als veritables Rockstück, endete das reguläre Set. Das ironische "Aufhören" eröffnete den Zugabenblock, zum Abschied gab's das beschwörende "Zusammen". Grandioses, energiegeladenes Konzert.