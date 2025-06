01.06.2025 06:27 Vier Tipps zum Kindertag: Wir verraten Euch, was in Dresden und Umgebung los ist

Was ist am Sonntag in Dresden und Umgebung los? TAG24 präsentiert Euch jede Menge aufregende Veranstaltungstipps.

Dresden - Zum heutigen Weltkindertag sind Spiel, Spaß und Spannung garantiert. TAG24 hat ein paar coole Veranstaltungstipps für Dresden und Umgebung herausgesucht. Flughafen entdecken Dresden - Maxi-Touren am Dresdner Flughafen zum Kindertag finden am Sonntag um 9, 11, 13.30 und 15.30 Uhr statt. Die Entdeckungsreise hinter die Kulissen beginnt an der Aero-Lounge mit einem Koffer-Rätsel. Dann geht’s richtig los: Flugzeuge aus nächster Nähe, spannende Einblicke in das Terminal und exklusive Momente in Bereichen, die sonst verborgen bleiben. Finale ist ein Besuch der Flughafen-Feuerwehr. Alle Teilnehmer über 16 Jahre benötigen einen gültigen Personalausweis, Reisepass oder Führerschein. Tickets (10 Euro Kinder, 14 Euro Erwachsene) und Infos unter: mdf-ag.com/reisende-und-besucher/flughafen-dresden/fuehrungen/ Am Flughafen Dresden erwarten Euch exklusive Einblicke und Flugzeuge aus nächster Nähe. © 123RF Kinderfest im Wildgehege Moritzburg - Im Wildgehege Moritzburg (Radeburger Straße 2) findet am Sonntag von 9 bis 17 Uhr das beliebte Kinderfest statt. Mit dabei sind zahlreiche Vereine und Verbände, Kinderschminken, Ponyreiten und als Highlight das Puppenspiel "Der gestiefelte Kater" (10, 12 und 14 Uhr). Zu essen gibt's Leckeres aus Topf und Pfanne. Eintritt: 5 Euro, Kinder bis 12 Jahre frei. Infos unter: sbs.sachsen.de/wildgehege-moritzburg-7432.html Im Wildgehege Moritzburg wird der Kindertag groß gefeiert. © 123RF Internationales Turnfest Leipzig - Das Internationale Deutsche Turnfest ist mit rund 50.000 Tagesteilnehmern und Hunderttausenden Besuchern die weltweit größte Wettkampf- und Breitensportveranstaltung. An unterschiedlichen Orten der Stadt ist bis Sonntag eine breite Vielfalt an sportlichen Wettbewerben, Mittmach-Angeboten und Vorführungen zu erleben. Infos zu Programm & Tickets unter turnfest.de Das Internationale Deutsche Turnfest auf dem Marktplatz in Leipzig begeistert zahlreiche Gäste. © Hendrik Schmidt/dpa Mittelalterliches Burgfest Kriebstein - Auf der Burg Kriebstein (Kriebsteiner Str. 7) findet bis Sonntag (täglich ab 11 Uhr) ein mittelalterliches Burgfest statt. Zu erleben sind Ritterkämpfe und Gaukeleien. Besucher erfahren, wie es früher auf der Burg zuging. Mit Musik, Theater, Handwerkerschau und Gaumenschmaus wird ein rauschendes Fest gefeiert. Samstag steigt ab 19 Uhr ein Abendspektakel. Eintritt: 12/6 Euro, 8 Euro für Gewandete, 30 Euro für die Familienkarte (2 Erwachsene und 2 Kinder bis 16 Jahre), Kinder bis 7 Jahre frei. Infos zu Programm und Tickets unter: burg-kriebstein.eu Auf Burg Kriebstein dürfen sich Besucher ins Mittelalter zurückversetzt fühlen. © Marko Förster TAG24 wünscht Euch einen angenehmen Sonntag und viele tolle Erlebnisse. Weitere Ausflugstipps findet Ihr unter augusto-sachsen.de.

Titelfoto: Bildmontage: 123RF, Marko Förster