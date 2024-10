22.10.2024 09:00 Vor Handy und WhatsApp: Dresdner Ausstellung zeigt spontane Videos von früher

Aufnahmen, teils um die 80 Jahre alt, gibt es am Donnerstag (24. Oktober) sowie am 14. November in der Sächsischen Staats- und Landesbibliothek zu bestaunen.

Von Karoline Bernhardt

Dresden - Schon einmal eine "Story" für Instagram oder einen "Status" für WhatsApp gedreht? Die SLUB in Dresden widmet sich einem heute allgegenwärtigen Phänomen: dem "Drauflosfilmen". © Norbert Neumann Wer diese Frage verneint, ist vermutlich älter als 20 Jahre. Und hält flüchtige Momente wahrscheinlich nicht mit dem Smartphone, sondern mit der Kamera fest.

Für solche Zwecke wurden in früheren Generationen gerne leichte Schmalspurkameras genutzt, mit denen auch Privatleute spontane Ereignisse wie Familienfeste oder Kaffeerunden aufnehmen konnten. Dresden Veranstaltungen & Freizeit Sieben Tipps zum Wochenende: Das gibt es in und um Dresden zu erleben Solche Aufnahmen, teils um die 80 Jahre alt, gibt es am Donnerstag (24. Oktober) sowie am 14. November in der Sächsischen Staats- und Landesbibliothek (SLUB) zu bestaunen. Die Filmreihe "(un)behauste bilder" soll zum Nachdenken über die Rolle des Gelegenheitsfilms in heutiger und damaliger Zeit einladen. Die Veranstaltungen finden jeweils 19 Uhr im Klemperer-Saal statt.

Titelfoto: Norbert Neumann