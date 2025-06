Was für ein Spaß! Comedian Giermann kommt als Maler und Winzer nach Dresden

Dresden - Ein Millionen-Publikum kennt ihn als Comedian: Ob in der Amazon-Prime-Show "LOL" oder in der ZDF-Serie "Sketch History" - Max Giermann (49) sorgt für Lacher. Vor allem in seiner Paraderolle als Klaus Kinski. In Dresden zeigt sich der Schauspieler von zwei ganz anderen Seiten: als Maler und als Winzer!