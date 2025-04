Was gibt's am Samstag zu erleben? Hier kommen vier Tipps für Dresden und Umgebung

Dresden - Habt Ihr am Samstag schon etwas vor? Wenn nicht, dann geben wir Euch jetzt spannende Ausflugstipps für Dresden und Umgebung. Neben ein paar Wolken überzeugt das Wetter mit viel Sonnenschein. Also genießt das Wochenende!

Ebenfalls könnt Ihr in den Trödelhallen am Alten Heizhaus (Stetzscher Straße 4-6) von 10 bis 16 Uhr vorbeischauen. Eintritt frei.

Dresden - Der Elbeflohmarkt (Käthe-Kollwitz-Ufer 4) öffnet am Samstag von 9 bis 15 Uhr für Schnäppchenjäger. Schatzsucher sind eingeladen, durch die Stände am Elbufer zu stöbern und verborgene Fundstücke zu entdecken. Eintritt frei.

Kamenz - Unter Anleitung von Astrid Homola-Domaschke aus Wittichenau verzieren die Teilnehmer im Museum der Westlausitz (Elementarium, Pulsnitzer Straße 16) in Kamenz am Sonnabend von 14 bis 17 Uhr Ostereier mit der Wachs-Bossiertechnik nach sorbischer Tradition. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Ausgeblasene Eier können im Museum erworben werden. Teilnahme kostenfrei. Museumseintritt: 5/2,50 Euro, Familien 12 Euro.

Pillnitz - Am Besucherzentrum "Alte Wache" (August-Böckstiegel-Straße 1E) startet am Samstag um 19.45 Uhr eine Taschenlampenführung für Familien durch Schloss & Park Pillnitz. Der Rundgang nach Sonnenuntergang führt durch den Schlosspark, ins Palmenhaus, in die Keller der Palais, in die katholische Kapelle - und zu kleinen Überraschungen. Bringt bitte unbedingt Taschenlampen mit, Kinder gern auch Lampions, aber nur mit elektrischer Beleuchtung. Festes Schuhwerk wird empfohlen. Die Führung dauert etwa zwei Stunden. Kosten: 19/17 Euro, Kinder bis 16 Jahre sowie Inhaber der Schlösserlandkarte 10 Euro.