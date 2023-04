Was gibt's in Dresden und Umgebung zu erleben? 9 Tipps für Euren Samstag!

Das wechselhafte Wetter bleibt auch am zum Auftakt des letzten Aprilwochenendes erhalten. TAG24 hat die schönsten Tipps für Euch zusammengesucht!

Von Annett Daube

Dresden - Das wechselhafte Wetter bleibt auch am zum Auftakt des letzten Aprilwochenendes erhalten. TAG24 hat die schönsten Tipps für den heutigen Samstag für Euch zusammengesucht!

Aktionstag Tennis

Dresden - "Deutschland spielt Tennis" - zum bundesweiten Aktionstag können sich Anfänger und Neugierige am Samstag von 11 bis 16 Uhr auf der Anlage des TC Blau-Weiß Dresden-Blasewitz ausprobieren. Im Waldpark am Vogesenweg werden Schnuppertennis, Aufschlagmessung, Rollstuhltennis, ein Turnier für alle von 7 bis 99 Jahre und ein sportliches Kinderprogramm angeboten. Der Eintritt ist frei.

Zum bundesweiten Tennis-Aktionstag können sich Anfänger und Neugierige am Samstag in Dresden-Blasewitz ausprobieren. (Symbolbild) © 123RF/deklofenak

Grünes Wunder

Dresden - Im Kulturpalast heißt es am Samstag "Erlebe dein grünes Wunder". Der Vorplatz des Hauses wurde in eine Art Wald verwandelt. Unter dem Motto "Luftwurzeln" soll die Weiden-Installation den Besuchern einen grünen Raum bieten für Begegnung und Austausch. Der Tag der offenen Tür ab 10 Uhr macht mit der Nachhaltigkeit mit einem bunten Programm im ganzen Kulturpalast vertraut. Eintritt frei.

Welttanztag

Leipzig - Zum Welttanztag am Samstag präsentieren sich auf dem Augustusplatz mehr als 20 freie Gruppen und zeigen von 14 bis 17 Uhr ihre Tänze. Im Opernhaus finden parallel in der Garderobenhalle Kurse zu verschiedenen Tanzstilen statt. Am Abend gastiert die Palucca Hochschule Dresden ab 19 Uhr im Opernhaus. Tickets für 12 bis 23 Euro gibt's unter oper-leipzig.de.

Am Samstagabend gastiert die Palucca Hochschule im Leipziger Opernhaus. © Hendrik Schmidt/dpa

Saloppe öffnet

Dresden - Die alte Dame "Saloppe" erwacht aus ihrem Winterschlaf. Am Samstag gibt es eine Kopfhörerdisko plus Saalparty mit viel Tanzmusik. Beginn: 21 Uhr. Eintritt: 10 Euro.

Freiwillige Feuerwehr Maxen

Müglitztal - Die Gemeinde Maxen feiert am Wochenende das 80. Jubiläum ihrer freiwilligen Feuerwehr. Am Samstag und Sonntag gibt es ab 14 Uhr Angebote wie Kinderschminken, eine Technikausstellung, Vorführungen der Löschzwerge und der Jugendfeuerwehr. Am Sonntag wird dann ab 17 Uhr der Maibaum aufgestellt und ab 20 Uhr in den Mai getanzt. Eintritt frei.

Die Gemeinde Maxen feiert das 80. Jubiläum ihrer freiwilligen Feuerwehr! © 123rf/huettenhoelscher

Albrechts Burgfest

Meißen - Auf der Albrechtsburg Meissen herrscht viel Trubel am ganzen Wochenende. Bis zum Maifeiertag findet "Albrechts Burgfest" statt, eine zünftige Walpurgisnacht eingeschlossen. Höhepunkte sind die Feuershows, mittelalterliche Musik, Gaukler- und Narren-Vorführungen und die Ritterwettkämpfe der Burgmannschaft. Für die kleinen Gäste werden zahlreiche Aktionen geboten. Das Fest wird am Samstag und Sonntag von 11 bis 24 Uhr und am Montag von 11 bis 19 Uhr gefeiert. Eintritt: Samstag & Montag: 10/5/Gewandete 8 Euro. Am Sonntag: 15/8/12 Euro.

Blühendes Sachsen

Sachsen - Am Wochenende nehmen sachsenweit zahlreiche Gärtnereien an der Aktion "Blühendes Sachsen" teil. Gartenhausbetriebe öffnen ihre Gewächshäuser, die Fachleute geben Tipps fürs Bepflanzen von Balkon, Terrasse und Garten. Die teilnehmenden Gärtnereien sind unter bluehendes-sachsen.de zu finden.

Samstag und Sonntag nehmen sachsenweit zahlreiche Gärtnereien an der Aktion "Blühendes Sachsen" teil. © 123rf/zamrznutitonovi666

Neustädter Frühling

Dresden - Der Neustädter Frühling auf der Hauptstraße lockt ganze Familien zum Goldenen Reiter. Ab 11 Uhr finden Programme für Jedermann statt. Samstag wird getanzt, denn es ist Welttanztag. Der Sonntag startet mit einem interaktiven Kinderkonzert. Der 1. Mai steht im Zeichen von Jazz, Blues und Dixie. Weitere Infos und Anmeldungen für geplante Flohmärkte zum Fest unter goldener-reiter.com. Der Eintritt ist frei.

Pflanzen- und Kräutermarkt