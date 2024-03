Was heute in und um Dresden los ist: 11 Tipps für Euren Sonntag

Unsere Tipps zum Sonntag für die schönsten Ausflüge in und um Dresden lest Ihr hier!

Von Annett Daube

Dresden - Das Wetter am Wochenende ist ein Mix aus Wolken und Sonne, wobei am heutigen Sonntag mit mehr Sonnenschein zu rechnen ist. Unsere Tipps für die schönsten Ausflüge in und um Dresden lest Ihr hier!

Mittelalter-Spektakel

Leipzig - Beim "Leipziger Umschlag" auf der Agra (Bornaische Straße 210) ziehen am Wochenende (Samstag von 10 bis 23, Sonntag von 11 bis 19 Uhr) zahlreiche Mittelalter-Fans über einen farbenfrohen Mittelalter-Markt. Hier gibt es handgemachte Waren und ein kulturelles Programm auf mehreren Bühnen. Eintritt am Samstag: 16/8/12 für historisch Gewandete; Sonntag: 8/5 (für Kinder und Verkleidete) Euro.

Beim "Leipziger Umschlag" kommt jeder auf seine Kosten. © 123rf/fxquadro

Häschenschule

Glauchau - Das Museum und die Kunstsammlung auf Schloss Hinterglauchau (Schlossplatz 5a) laden zu einem Besuch in der Häschenschule ein, denn die heiteren Verse von Albert Sixtus feiern in diesem Jahr 100. Jubiläum. Wie ein begehbares Buch ist die Ausstellung aufgebaut, welche mit volkstümlichem Osterschmuck bereichert wurde. Geöffnet von 11 bis 17 Uhr. Eintritt: 5/4 Euro. Besucher bis 16 Jahre frei.

Europäischer Bauernmarkt

Plauen - In der Veranstaltungshalle von Möbel Biller (Rosa-Luxemburg-Platz 7) startet am Samstag der Europäische Bauernmarkt und freut sich auf zahlreiche Gäste. Mit Folklore, Tanzaufführungen und Blasmusik wird der Markt, welcher frische Marktprodukte aus ganz Europa anbietet, umrahmt. Die Gäste werden kulinarisch versorgt. Der Eintritt ist frei.

Beim Europäischen Bauernmarkt in Plauen dürfen sich die Besucher auf frische Marktprodukte aus ganz Europa freuen. © 123RF/denismart

Saatgut-Sonntag

Dresden - Das Gartennetzwerk Dresden veranstaltet am Sonntag in der Johannstadthalle (Holbeinstraße 68) einen Saatgut-Sonntag. Von 10 bis 15 Uhr kann hier Saatgut getauscht werden. Aber nicht nur das. Samenfestes Saatgut oder auch Jungpflanzen können verbreitet werden, wer nicht tauschen kann, gibt eine kleine Spende. Von 11 bis 12 Uhr findet ein Vortrag zur Saatgutvielfalt statt. Der Eintritt ist frei.

Tagesflohmarkt

Löbau - Ein Tagesflohmarkt im Messepark sorgt am Sonntag von 10 bis 16 Uhr für viel Freude bei Hobbytrödlern und Besuchern. Ob Spielzeug oder antiquarische Bücher, Gemälde oder Schmuck - Schnäppchen sind hier schnell gefunden. Eintritt: 2,50 Euro. Kinder bis 14 Jahre frei.

Ein Tagesflohmarkt erwartet Euch am Sonntag in Löbau. © 123rf/federicofoto

Stabat Mater

Dresden - Im "Stabat mater" besingt die Gottesmutter Maria ihren Schmerz um den gekreuzigten Jesus. Praktisch jeder große Komponist hat das Gedicht aus dem 13. Jahrhundert vertont. Am Sonntag wird die Dresdner Bläserphilharmonie die Weltpremiere des außergewöhnlichen "Stabat Mater" von José Suñer Oriola im Kulturpalast aufführen. Beim Konzert (Beginn: 18 Uhr) werden Spenden für den Verein Sonnenstrahl gesammelt. Tickets für 20 Euro unter kulturpalast-dresden.de.

Die kluge Bauerntochter

Glashütte - Im Erbgericht Reinhardtsgrimma spielt das Figurentheater Karla Wintermann am Sonntag das Märchen "Die kluge Bauerntochter" von den Brüdern Grimm. Die intelligente junge Frau sorgt für manch Überraschung in der Geschichte und für Spannung und Spaß beim Publikum. Beginn: 15.30 Uhr. Eintritt: 6 Euro.

Kunstauktion im Lingnerschloss

Dresden - Mit einer Benefiz-Kunstauktion wird am Sonntag (ab 16 Uhr, Vorbesichtigung ab 11 Uhr möglich) dem Lingnerschloss und der weiteren Sanierung des Gebäudes geholfen. Der Leipziger Buch- und Kunstantiquar Dr. Michael Ulbricht versteigert Gemälde, Zeichnungen und Grafiken der "Leipziger Schule". Der 1. Kapellmeister der Staatsoperette, Christian Garbosnik, umrahmt die Veranstaltung musikalisch. Der Eintritt ist frei

Das Lingnerschloss öffnet seine Tore für eine Kunstauktion. © Thomas Türpe

Heiraten auf Burg Scharfenstein

Drebach - Auf der Burg Scharfenstein können am Sonntag von 11 bis 15 Uhr Brautpaare zum Schnuppertag vorbeischauen. Heiratswillige, welche in Betracht ziehen, sich auf der Burg das Jawort zu geben, können die Trausäle besichtigen. Der Eintritt dafür ist frei.

Wer bald heiraten will und dies auf einer richtigen Burg machen will, sollte am Sonntag nach Drebach kommen. © Uwe Meinhold

Gospel mit Thomas Stelzer

Dresden - Vor 25 Jahren begann die Geschichte der Gospel Crew Dresden mit Thomas Stelzer am Piano. Ihr Jubiläum feiert sie am Sonntag mit einem Konzert in der Kreuzkirche. Ab 17 Uhr erklingen die Songs der neuen Doppel-CD "Walking In Memphis" und "Happy Xmas". Tickets für 25 Euro an der Konzertkasse der Kreuzkirche oder online unter kreuzkirche-dresden.de.

Trödeln auf der Galopprennbahn