Was ist am Sonntag los? Mit unseren Tipps könnt Ihr heute was erleben

Dresden - Auf auf, in einen sonnigen Sonntag. Wer kann, sollte das gute Wetter noch einmal nutzen, denn nächste Woche wird es deutlich kühler.

Dresden - Das Dresdner Dampfloktreffen auf dem Festgelände Zwickauer Straße 86 ist ein Treffpunkt für Eisenbahn- und Dampflokfreunde, aber auch für die ganze Familie. Am Wochenende von jeweils 10 bis 18 Uhr erleben die Gäste Dampflokomotiven, Sonderzüge, Dixieland-Livemusik, einen Modellbahn-Markt und - wer mag - auch die Ausstellungen im Dresdner Verkehrsmuseum. Eintritt: 18/12 Euro (beinhaltet den Eintritt ins Verkehrsmuseum). Weitere Preise für diverse Veranstaltungen unter igbwdresden-altstadt.de .

Dresden - Die Technischen Sammlungen (Junghansstraße 1-3) bieten eine Vielzahl von Ausstellungen rund um die Mathematik, die Fototechnik, die Trickfilmgeschichte, das Klima oder die Physik. Am Sonntag kann eine öffentliche Feuershow besucht werden. Bitte anmelden unter Telefon 0351/4887272 . Teilnahme: Museumseintritt (5/4 Euro) plus 1,50/1 Euro.

Hoyerswerda - Die Zoopädagogin Silke Kühn lädt am Sonntag auf eine Extra-Morgen-Runde durch den Zoo in Hoyerswerda ein. Die Sonderführung "Der Zoo erwacht" beginnt um 8 Uhr (an der Zookasse) und verrät den Teilnehmenden, welche Tiere als Erstes ihr Frühstück bekommen und welche Morgenrituale es bei den Tieren gibt. Teilnahme: 9,90/5/Familien ab 19 Euro. Bitte anmelden unter Telefon 03571/20937700.