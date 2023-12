Trotz Hochwasser: Weihnachts-Circus rebelliert gegen Abbau-Befehl aus dem Rathaus

Das hintere Areal des Volksfestplatzes ist von Elbwasser überspült. © Petra Hornig

Jetzt flatterte den Circus-Betreibern eine "Beseitigungsanordnung" aus dem Rathaus auf den Tisch: Komplettabbau des Circus bis Donnerstag 18 Uhr. Die Reaktion des DWC: Er will ab Freitag (10 Uhr) nach drei Schließtagen wieder Gäste in der Manege empfangen.

Die Elbe hat den ihr zugewandten Teil des Volksfestgeländes erreicht. "Alle unsere fünf Zelte stehen jedoch im Trockenen und der Pegel sinkt", so die Circus-Besitzer William (52), Sascha (46) und Leo Köllner (34).

Laut Hochwassermaßnahmeplan hätte der DWC ab Pegelstand 504 Zentimetern den Platz komplett räumen müssen. Dieser Pegelstand wurde am Montag erreicht. Der Haken an der Sache: "Der Komplettabbau der Zeltstadt dauert mit einer Crew von 40 Fachkräften mindestens zehn Tage", so Circus-Geschäftsführer Dirk Porn.

Kurz: Ist das Zelt weg - ist auch das Hochwasser weg. "Deshalb haben wir die Stadt mehrfach um eine Lagebesprechung vor Ort gebeten, um die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen zu klären - leider erfolglos. Wir versuchen deshalb, eine einstweilige Anordnung des Verwaltungsgerichtes zur Vor-Ort-Prüfung zu erwirken."