Schon jetzt weihnachtet es sehr: Fünf Tipps zum Sonntag rund um Dresden

Dresden - Am Totensonntag weihnachtet es in Dresden und Umgebung so sehr als wäre in Wahrheit der erste Advent. Das beschert Unternehmungslustigen zumindest ein paar tolle Veranstaltungen.

Dresden - Bis 2. März 2025 verwandelt sich der Konzertplatz Weißer Hirsch (Stechgrundstraße 1) wieder in eine zauberhafte Winterlandschaft. Mehr als 1250 Quadratmeter Eisfläche, drei Eisstockbahnen, romantische Feuerschalen, ein buntes Veranstaltungsprogramm und Leckeres aus der Küche machen den "Dresdner Winter" zum Geheimtipp für Familientage. Am Wochenende von 10 bis 21 Uhr geöffnet. Eintritt frei. Eisbahn (2 Stunden): 9/6 Euro. Leih-Schlittschuhe: 5 Euro. Infos unter dresdner-winter.com .

Weesenstein - Die Sonntagsführung zeigt ab 11 Uhr auf Schloss Weesenstein (Am Schloßberg 1) dem Titel nach "Verstecktes-Entdecktes". Eine einmalige Gelegenheit, einen Blick hinter die sonst verschlossenen Türen zu werfen! Der kurzweilige Rundgang führt über die Böden rund um den mittelalterlichen Bergfried, durch das Dach der Schlosskapelle bis hinauf zum Göpelboden und wieder hinab in den wundervoll restaurierten Wintergarten. Tickets (12/10 Euro, Kinder 3 Euro) und Infos unter schloss-weesenstein.de .

Rammenau - In der Gesindeküche des Barockschlosses Rammenau (Am Schloß 4) wird am Sonntag von 13 bis 15 Uhr gebacken. Die Vorfreude auf Weihnachten steigt und zur Vorweihnachtszeit gehören natürlich selbst gebackene Plätzchen. In der Gesindeküche des Schlosses ist für kleine Bäcker alles vorbereitet. Hier dürfen Plätzchen ausgestochen, gebacken und nach Herzenslust verziert werden. Kosten: 5 Euro für Kinder und Erwachsene plus Schlosseintritt (5/4 Euro, Kinder 1 Euro). Infos unter: barockschloss-rammenau.com.