Sieben Tipps zum ersten Advent in Dresden und Umgebung

Dresden - Der erste Advent ist da! Natürlich gibt es deshalb in und rund um Dresden allerlei weihnachtliche Veranstaltungen . Sieben auf einen Streich werden hier jetzt vorgestellt.

Dresden - Der Konzertplatz Weißer Hirsch (Stechgrundstraße 1) hat sich wieder in eine zauberhafte Winterlandschaft verwandelt. Mehr als 1250 Quadratmeter Eisfläche, drei Eisstockbahnen, romantische Feuerschalen, ein buntes Veranstaltungsprogramm und Leckeres aus der Küche machen den "Dresdner Winter" zum Geheimtipp für Familientage. Am Wochenende von 10 bis 21 Uhr geöffnet. Eintritt frei. Eisbahn (2 h): 9/6 Euro. Leih-Schlittschuhe: 5 Euro. Infos unter dresdner-winter.com .

Heidenau - Zum Adventsbrunch im Café Friedrichschlösschen mit Parkführung lädt am Sonntag von 10.30 bis 15 Uhr der Barockgarten Großsedlitz. Es locken weihnachtliche Spezialitäten. Ab 14 Uhr gibt es die Gelegenheit einer Führung durch das Obere Parterre. Preis: 44,50/23,50 Euro. Zugang über das Tor zum Café, Parkstraße 87. Anmeldung unter Tel. 035295/290 992 oder -990. Infos unter: barockgarten-grosssedlitz.de .

Pirna - Am Sonntag öffnen sich im Stadtmuseum (Klosterhof 2) die Türen zur winterlichen Sonderausstellung "Mit Holz, Farbe und Witz – die fantasievolle Welt des Fredo Kunze". Gezeigt werden mehr als 60 Arbeiten. Die farbenfrohen Holzplastiken spiegeln den feinsinnigen Humor des voller Ideen steckenden Künstlers. Geöffnet von 10 bis 17 Uhr. Eintritt: 8/6 Euro. Infos unter: pirna.de .

Moritzburg - Auf den Spuren von Aschenbrödel - so nennt sich die Außenführung am Sonnabend ab 11 und 14 Uhr auf Schloss Moritzburg (Schloßallee 1). Passend zur Winterausstellung "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" entdeckt Ihr die Drehorte des Märchenfilms während eines geführten Spaziergangs und erfahren Hintergrundinfos und Anekdoten rund um den Filmdreh. Kosten: 5,50 Euro. Infos unter: schloss-moritzburg.de .

Dresden - Mit der Dämmerung beginnt die magische Reise in eine glitzernde, erklingende Winterwelt: Schloss und Park Pillnitz verwandeln sich in eine leuchtende, geheimnisvolle Landschaft. "Christmas Garden" (bis 12. Januar 2025) erleuchtet zum sechsten Mal das Areal. Es gibt einen neuen Rundweg mit beeindruckenden Lichtinstallationen. Diesmal ist auch wieder eine große Eisbahn vor Ort. Tickets (ab 19,90 Euro) & Infos unter: christmas-garden.de/dresden .

Lichtenau - Der Sonnenlandpark (Zum Sonnenlandpark 1) verzaubert täglich von 13 bis 20 Uhr mit Lichtinstallationen und winterlichen Attraktionen. Auf einem 1,5 Kilometer langen Spaziergang erwarten Besucher unzählige Lichtskulpturen und über 500.000 LEDs, die den Park in eine magische Winterwelt verwandeln. Highlight ist die Lasershow am See. Auch die Eislauffläche, Wellenflieger und Allwetter-Reifenrutsche sorgen für Spaß. Indoorspielwelt, Wildpark und Gastronomie runden das Angebot ab. Eintritt ab vier Jahren: 15,50 Euro. Infos unter: sonnenlandpark.de.

Weitere Ausflugstipps findet Ihr unter augusto-sachsen.de. TAG24 wünscht Euch viel Spaß!