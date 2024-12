09.12.2024 06:30 14.447 Neun Tipps für den 2. Advent: Hier könnt Ihr Euch verzaubern lassen!

Bei diesen Veranstaltungen in Dresden und Umgebung kann man sich am Sonntag in Weihnachtsstimmung versetzen.

Von Dana Peter

Dresden - Auch wenn das Wetter noch nicht mitspielen mag, könnt Ihr Euch in Sachsen bereits an diesem Sonntag in Weihnachtsstimmung versetzten. Leuben ist bunt Dresden - Am Sonntag von 14 bis 18 Uhr organisiert das Netzwerk "Leuben ist bunt" einen Weihnachtsmarkt. Zwischen der Himmelfahrtskirche (Altleuben 15) und der Pfarrscheune laden viele gemeinnützige Einrichtungen des Stadtteils zum Bummeln, Verweilen, Essen, Trinken und Kauf kleiner Weihnachtsgeschenke ein. Ein Programm mit Beiträgen lokaler Chöre, interkulturellen Darbietungen, einer Bastelstube, einer Märchenerzählerin und einer Feuershow rundet das Erlebnis ab. Zu einer Tasse Glühwein lädt das Netzwerk "Leuben ist bunt" ein. (Symbolbild) © 123RF/romanamrk Turmführung Lunzenau - Am Sonntag, jeweils um 14 und 15 Uhr, können Besucher der Rochsburg (Schloßstr. 1) bei einer Turmführung aufs Dach steigen. Sie werden mit einem einzigartigen Blick ins romantische Muldental und in die Höfe der Burg belohnt. Außerdem gibt es viel zu entdecken im sonst nicht öffentlich zugänglichen Bergfried. Die Besucher erfahren Interessantes zum Innenleben und zur Geschichte des Turmes. Höhepunkt ist die Besichtigung der Einzeigeruhr mit ihrem eisernen Räderwerk von 1640. Eintritt: 5/3Euro. Festes Schuhwerk empfohlen. Infos unter schloss-rochsburg.ticketfritz.de. Vom Turm der Rochsburg aus bietet sich ein einzigartiger Blick ins Muldental. (Archivbild) © Uwe Meinhold Bescherung der Tiere Görlitz - Im Naturschutz-Tierpark Görlitz-Zgorzelec (Zittauer Str. 43) werden am Sonntag die Tiere beschenkt. Mit den Tierpflegern geht's auf Fütterungsrunde, um Stachelschweinen, Kamelen und Bauernhoftieren eine besondere Freude zu machen. Dabei können Besucher mitgebrachte, kleingeschnittene Möhren füttern. Treffpunkt ist 14.30 Uhr an der Futterkiste. Auch der Weihnachtsmann wird erwartet. Eintritt: 9,90/6,90 Euro. Infos unter: tierpark-goerlitz.de. Für die Kamele im Tierpark Görlitz ist bereits am heutigen Sonntag Bescherung. (Archivbild) © Tierpark Görlitz Adventsgrillen Proschwitz - Zur Hausführung lädt am Sonntag Schloss Proschwitz (Heiliger Grund 2). Jeweils 11 Uhr und 16 Uhr öffnet sich nach einem Glühwein-Empfang am Feuerkorb das Portal für einen Rundgang durchs weihnachtlich geschmückte Schloss. Kosten: 15 Euro für Glühwein & Führung mit Stollenlikör. Von 13 bis 15 Uhr wird im Hof gegrillt. Eintritt frei. Infos unter: schloss-proschwitz.de. Das Schloss Proschwitz kann man sich bei Speis und Trank anschauen. (Archivbild) © Thomas Türpe Christmas Garden Dresden - Mit der Dämmerung beginnt die magische Reise in eine glitzernde, erklingende Winterwelt: Schloss und Park Pillnitz verwandeln sich in eine leuchtende, geheimnisvolle Landschaft. "Christmas Garden" (bis 12. Januar 2025) erleuchtet zum sechsten Mal das Areal. Es gibt einen neuen Rundweg mit beeindruckenden Lichtinstallationen. Diesmal ist auch wieder eine große Eisbahn vor Ort. Tickets (ab 19,90 Euro) & Infos unter: christmas-garden.de/dresden. Der "Christmas Garden" beeindruckt mit winterlicher Beleuchtung. © Robert Michael/dpa Dresdner Winter Dresden - Der Konzertplatz Weißer Hirsch (Stechgrundstraße 1) hat sich wieder in eine zauberhafte Winterlandschaft verwandelt. Mehr als 1 250 Quadratmeter Eisfläche, drei Eisstockbahnen, romantische Feuerschalen, ein buntes Veranstaltungsprogramm und Leckeres aus der Küche machen den "Dresdner Winter" zum Geheimtipp für Familientage. Am Wochenende von 10 bis 21 Uhr geöffnet. Eintritt frei. Eisbahn (2 h): 9/6 Euro. Leih-Schlittschuhe: 5 Euro. Infos unter: dresdner-winter.com. Alles, was das Winter-Herz begehrt, findet sich auf dem Konzertplatz Weißer Hirsch. (Archivbild) © Steffen Füssel Schlossadvent Freital - Zur 14. Freitaler Schlossadvent auf Schloss Burgk (Altburgk 61) durchzieht am Sonnabend und Sonntag von 12 bis 20 Uhr der Duft von Glühwein, Kräppelchen, Pfefferkuchen, Bratwurst und anderen Leckereien verführerisch den Schlosshof. Umrahmt von weihnachtlichen Klängen reihen sich Händler-, Handwerker-, Vereins- und Infostände in geschmückten Holzhütten aneinander. Abwechslung für Kinder bieten Basteln, Bogenschießen und die Kindereisenbahn "Orient Express". 14 Uhr kommt der Weihnachtsmann. Eintritt frei. Infos unter: freital.de. Zum 2. Advent können Jung und Alt auf Schloss Burgk etwas erleben. © Thomas Türpe Wein & Licht Radebeul - Unter dem Motto "Wein & Licht" verwandeln am Sonnabend und Sonntag ab 15 Uhr rund 5500 Lichtpunkte sowie zahlreiche Herrnhuter Sterne das Ensemble auf Schloss Wackerbarth in eine zauberhafte Welt aus strahlendem Glanz, Musik und Genuss. Lichtskulpturen, Märchenlaternen und ausgewählte Illuminationen laden zum Rundgang ein. Eintritt: 5/2,50 Euro, Kinder bis 6 Jahre frei. Infos unter: schloss-wackerbarth.de. Auf Schloss Wackerbarth findet Ihr eine gute Kombination: Wein und Licht. (Archivbild) © PR/René Jungnickel Winterzauber Lichtenau - Der Sonnenlandpark (Zum Sonnenlandpark 1) verzaubert täglich von 13 bis 20 Uhr mit Lichtinstallationen und winterlichen Attraktionen. Auf einem 1,5 Kilometer langen Spaziergang erwarten Besucher unzählige Lichtskulpturen und rund 700.000 LEDs, die den Park in eine magische Winterwelt verwandeln. Highlight ist die Lasershow am See. Auch die Eislauffläche, Wellenflieger und Allwetter-Reifenrutsche sorgen für Spaß. Indoorspielwelt, Wildpark und Gastronomie runden das Angebot ab. Im Sonnenlandpark gibt's feine Lichter auf die Netzhaut. © Uwe Meinhold Eintritt ab vier Jahren: 15,50 Euro. Infos unter: sonnenlandpark.de. TAG24 wünscht Euch einen besinnlichen zweiten Advent!

Titelfoto: Bildmontage: PR/Rene Jungnickel, Robert Michael/dpa, 123rf/romanamrk