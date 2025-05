Wieder beim Stadtfest Heidenau dabei: Das erwartet Euch auf der Blaulichtinsel

Wer kann seine Puppe am schnellsten wiederbeleben? Darum geht's beim sogenannten "Reanimations-Race". © Johanniter

Beim vorigen Stadtfest kam die erste Blaulichtinsel der Johanniter so gut an, dass sie für dieses Jahr direkt wiederbelebt wurde. 600 Besucher kamen 2024 zum Tag der offenen Tür im Katastrophenschutzzentrum "Akkon Heidenau" an der Zschierener Straße vorbei, heißt es in einer Mitteilung der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. vom Mittwoch.

Am Samstag, dem 24. Mai, wollen die Feuerwehr Dohna, die Polizei, die DLRG, das THW sowie die Bundeswehr nicht nur ihre Einsatzgefährte präsentieren, sondern auch diesmal wieder versuchen, Groß und Klein für den Bevölkerungsschutz zu begeistern.

"Wir freuen uns, gemeinsam mit unseren Partnern wieder für strahlende Kinderaugen, spannende Einblicke in den Bevölkerungsschutz und gute Gespräche zu sorgen", sagte Denis Papperitz, Regionalvorstand der Johanniter.

Besonders cool: Neben einem Reanimations-Wettbewerb, bei dem sich kompetitiv auf den Brustkörben der Erste-Hilfe-Puppen ausgetobt werden kann, führt zwischen 10 und 17 Uhr mehrmals auch eine Rettungshundestaffel ihr Können vor.