Fünf Tipps zum Wochenende: Das ist in den Winterferien in Dresden los

Dresden - Um 11 Uhr legt am Sonnabend die Sächsische Dampfschifffahrt (Terrassenufer, Landungsbrücke 18) Richtung Pillnitz ab. Es geht vorbei an den drei historischen Elbschlössern, am Blauen Wunder und dem Fernsehturm, ehe zur Linken das Schloss Pillnitz auftaucht. Hin- und Rückfahrt dauern ca. drei Stunden und kosten 31 Euro (ermäßigt 23,50 Euro). Ein Kind (bis 14 Jahre) in Begleitung eines voll zahlenden Erwachsenen fährt gratis mit.

Tickets auf saechsische-dampfschifffahrt.de oder vor Ort.