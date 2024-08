Fünf Tipps zum Wochenende: Das gibt es in Dresden und Umland alles zu erleben

Dresden - Das Wochenendwetter zeigt sich von seiner hochsommerlichen Seite - einem schönen Ausflug mit Familie und Freunden steht nichts im Wege. Was lässt sich in unserer Region erleben? Für Ausflugsfreudige haben wir spannende Tipps für Dresden und Umgebung herausgesucht. Viel Spaß!

Naundorf - Am ehemaligen Haltepunkt Naundorf im Wilsdruffer Schmalspurbahnnetz (Am alten Bahnhof 1b, Bobritzsch-Hilbersdorf) wird am Sonnabend von 11 bis 15 Uhr die Geschichte des Ortes, vor allem als Standort im "Geopark Sachsens Mitte" präsentiert. Im nahe gelegenen Steinbruch am Buchberg wird Granit abgebaut - eine Besonderheit der Region. Hier wurden bereits spannende Mineralfunde gemacht.

Auf Info-Tafeln kann man sich zu Wander- und Radrouten informieren. Der Geo-Infopunkt gibt zudem Einblick in das Thema "Pilgern auf dem Sächsischen Jakobsweg", der direkt vorbeiführt. Kinder können sich der Geologie spielerisch nähern und eigene erdgeschichtliche Entdeckungen machen. Ein großes interaktives Display lädt zum geologischen "Daddeln" ein. Infos unter Tel. 035055/69 68 20 und unter geopark-sachsen.de.