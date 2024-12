Striezelmarkt mal anders: Hier gibt es Würzfleisch und Sockenpfand

Dresden - Sein Name ist Programm: Am Würzfleisch-Stand von Peter Socke (45) auf dem Striezelmarkt gibt es nicht nur einen leckeren Imbiss, sondern auch coole Socken.

An pfiffigen Ideen mangelt es Peter Socke (45) nicht. © Peter Neumann

Nicht für die Füße, sondern für den heißen "Glühbo"-Glühwein! Dank dieser Überzieher kann das Heißgetränk mit Bockbierwürze ganz bequem gehalten werden.

Damit die nützlichen Socken nicht auf Nimmerwiedersehen verschwinden, verlangt Socke einen Sockenpfand in Höhe von zwei Euro.

13 Jahre hatte sich Socke, der eigentlich eine auf Festivals spezialisierte Sicherheitsfirma betreibt, mit verschiedenen Angeboten um einen Platz auf dem Striezelmarkt beworben. "Meine Würzfleischidee überzeugte schließlich 2023", so Socke. In diesem Jahr bietet er drei Varianten (7 bis 9 Euro) an: klassisch überbacken mit Käse, im Blätterteig oder als "Ossi-Döner" im Sauerbrotteig.