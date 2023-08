Zehn Ausflugs-Tipps für Euren Sonntag in und um Dresden!

Der Sommer ist zurück! Passend dazu hat TAG24 Euch zehn Tipps für den perfekten Wochenabschluss in Dresden und Umgebung zusammengesucht.

Von Annett Daube

Laurentiusfest

Zwenkau - Zwenkau feiert rund um die Laurentiusnacht (am gestrigen Samstag wurden die Perseiden - viele Sternschnuppen - vorhergesagt) das Laurentiusfest. Im Waldbad von Zwenkau steigt ein buntes Fest mit Musik, Kinderprogramm, zahlreichen Shows, Wettkämpfen und Kursen. Das umfangreiche Programm ist nachzulesen unter zwenkau.de. Tagesticket vier, Abendkarte neun Euro.



Rund um die Sternschnupppennacht am 12. August feiert Zwenkau das Laurentiusfest. (Symbolbild) © 123rf/lenayaratam

Flugtage Bautzen

Bautzen - "Bitte anschnallen!" heißt es zu den 19. Flugtagen in Bautzen, bei denen am Wochenende auf dem Flugplatz in Kubschütz eine Menge geboten wird. Von Flugvorführungen, Rundflügen, einem Trödelmarkt, Präsentationen der Fliegerclubs, einer Oldtimerausstellung bis hin zu Panzerfahrten ist für alle Interessen etwas dabei. Eintritt für das Fest von jeweils 8 bis 18 Uhr: zehn/fünf Euro. Kinder bis sechs Jahre frei.



Auf dem Flugplatz in Kubschütz gibt's am Sonntag viel zu sehen. (Symbolbild) © 123RF/shutterbas

Skulpturensommer

Pirna - Der Pirnaer Skulpturensommer findet jedes Jahr auf dem Sonnenstein hoch über der Stadt Pirna statt. Eine Kunstausstellung, die das spannende Zusammenspiel von kolossaler Verteidigungsarchitektur und figürlicher Kunst zeigt. In diesem Jahr heißt das Motto "Sinnbilder in Stein" - es sind originale Barockwerke Steinskulpturen der Gegenwart gegenübergestellt. Geöffnet von 13 bis 17 Uhr. Eintritt: sechs/vier Euro.

Marktschreier

Leipzig - Seit 30 Jahren sorgen sie für viel Geschrei: die Marktschreier am Völkerschlachtdenkmal. Am heutigen Sonntag sind sie von 10 bis 19 Uhr wieder da und preisen ihre Waren an. Ob Wurst-Achim, Käse-Mai oder Nudel-Kiri - die Auswahl ist groß, zudem auch der Fischmarkt mit Käthe-Kabeljau und Aal-Hinnerk besucht werden kann. Umrahmt wird der Markt von Krämerwaren, Kinderkarussell und Gaumenschmaus.

Am Sonntag stehen die Marktschreier wieder am Völkerschlachtdenkmal in Leipzig! (Archivbild) © DPA

Jedermann-Radrennen

Dresden - Am Sonntag fahren alle Rad. Beim Skoda-Velorace-Jedermann-Rennen stehen vier Distanzen zur Wahl. Ab 8 Uhr starten die jeweiligen Rennen der diversen Distanzen. Ab 6.30 Uhr werden im Verkehrsmuseum die Startunterlagen ausgegeben. Es kommt in der Stadt zu zahlreichen Straßensperrungen oder kurzzeitigen Behinderungen. Informationen unter velorace-dresden.de.

Am Wochenende wird in Dresden Rad gefahren! © 123rf/pavel1964

Handmade-Sonntag

Dresden - Auf dem Konzertplatz Weißer Hirsch gibt es eine Menge Selbstgemachtes. Beim Handmade-Sonntag von 10 bis 18 Uhr kann an 17 Ständen gestöbert und gekauft werden. Ab 14 Uhr können sich Kinder schminken lassen, ab 15 Uhr gibt es Live-Musik. Viele Leckereien sorgen für Gaumenschmaus. Der Eintritt ist frei.

Rosenblüte

Müglitztal - "Auf Rosen gebettet" ist das Motto der Sonntagsführung auf Schloss Weesenstein. Pünktlich zur Rosenblüte können Besucher hier Wissenswertes über die Rose als Blume der Liebe und des Glücks sowie zur Geschichte des Gartens, des Wintergartens im ehemaligen Badehaus erfahren. Teilnahme: zwölf/acht/drei Euro. Für die Führung, welche um 15 Uhr beginnt, bitte anmelden unter Telefon 035027/6260.

Pünktlich zur Rosenblüte können Besucher auf Schloss Weesenstein Wissenswertes über die Rose erfahren. © Sebastian Kahnert/dpa

Riesentrödelmarkt

Dresden - Eine offene Galopprennbahn ist schon mal ein Highlight. Wenn dann noch ein Riesentrödelmarkt stattfindet, auf dem Livemusik erklingt und Streetfood die knurrenden Mägen füllt - dann ist das Grund für einen Familienausflug am Sonntag nach Seidnitz. Von 10 bis 16 Uhr ist hier ordentlich was los. Und der Eintritt ist frei.

In Seidnitz findet am Sonntag ein Trödelmarkt statt! (Symbolbild) © 123rf/citadelle

Sommergeflüster

Dresden - Ein romantisch-literarischer Spaziergang in Pillnitz nennt sich "Sommergeflüster" und findet am Sonntag ab 14.30 Uhr statt. Die Gartenfans machen im Vorübergehen eine botanische, literarische und künstlerische Weltreise. Treffpunkt ist am Besucherzentrum "Alte Wache". Teilnahme: 19/15 Euro. Bitte anmelden unter Telefon 0351/2613260.

Hofmühle Langburkersdorf

Neustadt/Sachsen - Pauken wie zu Omas und Opas Zeiten - das können Schulanfänger in der Hofmühle Langburkersdorf erleben. Zwischen 13 und 17 Uhr kann ein historisches Klassenzimmer bestaunt werden. Der Tag der offenen Tür bietet auch die Ausstellung "Bäuerliches Leben in Haus, Hof und Feld" zur Besichtigung an. Der Eintritt ist frei.