11.08.2023 05:17 3.754 In Dresden wird es eng: Viele Straßen wegen Radrennen gesperrt

Von Eric Hofmann

Dresden - Es wird eng auf dem Weg in die Dresdner Innenstadt: Wegen des Radrennens "Skoda Velorace" kommt es schon am heutigen Freitag zu Straßensperrungen in der City. Auf einem 20-Kilometer-Kurs durch die Stadt wird am Sonntag ein Rennen gefahren, gesperrt ist schon ab morgen. © Velorace Dresden So ist das Terrassenufer ab 12 Uhr bis Sonntagabend gesperrt. Sonntag selbst kommt es während des Rennens zu zeitweise Sperrungen der Strecke, darunter Fetscherstraße, Wiener Straße, Stübelallee und Käthe-Kollwitz-Ufer. Für diejenigen, die direkt in die Innenstadt müssen, gibt es nur wenige freie Strecken: Die St. Petersburger Straße zwischen Wiener und Pirnaischem Platz bleibt frei, ebenso Carolabrücke und Budapester Straße. Am Wochenende wird durch Dresden geradelt! (Symbolbild) © 123rf/pavel1964 Auch im Bahnverkehr wird es zu Einschränkungen kommen.

Titelfoto: Bildmontage: Velorace Dresden, 123rf/pavel1964