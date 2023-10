Zehn Tipps zum Wochenende: Besonders in Dresden ist viel los

Dresden und ganz Sachsen haben an diesem Oktober-Wochenende viel zu bieten. Zehn Veranstaltungstipps gibt es hier.

Von Annett Daube

Dresden - Der frühe Herbst zeigt sich spätsommerlich. Am Sonnabend eher wolkig, am Sonntag mit viel mehr Sonne. Genau richtig, um mit unseren Wochenendtipps ein paar Unternehmungen zu planen. Viel Spaß!

Tanz-Weltmeisterschaft

Dresden - In der BallsportArena wird am Wochenende getanzt. Beim Dresden Dance Cup, welcher am Samstag um 10 Uhr beginnt, werden 122 Tanzpaare aus 14 Nationen starten. Erstmals wird in Dresden die Weltmeisterschaft des Kombinationswettkampfes ausgetragen. Dabei werden alle zehn Turniertänze getanzt. Tickets ab 21/11 Euro unter dresden-dance-cup.de oder an der Tageskasse.

Am Wochenende wird in Dresden das Tanzbein geschwungen. (Symbolbild) © 123RF/lightfieldstudios

Familienwandertag

Schneeberg - Wu de Wälder haamlich rauschen - der Schneeberger Familienwandertag bietet am Samstag drei familienfreundliche Routen an. Eine Erlebnis-Tour mit Minibergbauheimat, eine Torf-Tour mit Kremserfahrt und eine Muskelkater-Tour. Start- und Zielpunkt ist das "KiEZ" am Filzteich. Nähere Informationen unter schneeberg.de. Anmeldungen unter Telefon 03772/203-13/-14.



Familien erwarten passend ausgewählte Routen. (Symbolbild) © 123RF/dolgachov

Feldlager auf der Festung

Königstein - Wie sah der Alltag auf der Festung Königstein im 19. Jahrhundert aus? Am Sonnabend geben Historiendarsteller einen Einblick in die Zeit, als auf der Festung noch königlich-sächsische Soldaten stationiert waren. Ab 10 Uhr werden die originalgetreu Uniformierten zum Appell auf dem Paradeplatz antreten. Danach wird das Lagerleben präsentiert, Kanonen gezündet und alte Wippmechanik gezeigt. Eintritt: 15/12 Euro.



Die Festung Königstein lädt mal wieder ein. © imago/Sylvio Dittrich

Klangwelten

Dresden - Beim Konzert "Immerssion" kann das Publikum eintauchen in eine tiefe atmosphärische Reise durch neue Klangwelten. Der Pianist Yaroslav Molochnyk und der Cellist Johann von Ruthendorf zeigen in der Kulturkulisse Plauen (Bienertmühle, Altplauen 19H) am Samstag ab 19.30 Uhr ihr Können. Tickets für 20/16 Euro unter Telefon 0351/31569861.

Fernmeldetechnik

Dresden - Wer sich für historische Fernmeldetechnik interessiert, ist im Fernmeldemuseum (Hertha-Lindner-Str. 5, neben der Postmeilensäule) richtig. Von 10 bis 15 Uhr ist hier am Samstag geöffnet. Eintritt: 5 Euro. Außerdem sind Technikfans auf der AREB - der Amateur-, Rundfunk- und Elektronikbörse - in der Alten Mensa der TU Dresden (Dülferstraße 1) willkommen. Hier werden von 9 bis 15 Uhr so einige Raritäten verkauft.



Die TU Dresden öffnet ab 9 Uhr für den Verkauf einiger Raritäten. © Eric Münch

Apfeltag

Dresden - Zum Pillnitzer Apfeltag sind Besucher am Sonnabend eingeladen, Sorten zu verkosten, die Neuzüchtungen kennenzulernen und an Versuchsfeldführungen teilzunehmen. Das Julius-Kühn-Institut und die Partner des "Grünen Forums Pillnitz" in der Lohmener Straße 10 öffnen von 10 bis 17 Uhr ihre Tür.



Apfelfreundinnen können sich aufs Wochenende freuen. (Symbolbild) © imago/Westend61

Mineralientage

Dresden - In der Messe Dresden finden am Wochenende die 9. Mineralientage Dresden statt. Von jeweils 10 bis 17 Uhr können die Besucher in eine Welt voller glitzernder Edelsteine, mystischer Mineralien, hochwertigem Schmuck und Fossilien eintauchen. Persönliche Schätze werden von Mineralogen und Gemmologen bestimmt. Eintritt ab 6/5 Euro.

Schachfestival

Dresden - Schachsatt - ein "FIDE"-Großmeisterturnier - gibt es noch bis zum 15. Oktober in der WIL16 (Wilsdruffer Straße 16). Am Samstag findet ab 11 Uhr ein herbstliches Schachfestival für die ganze Familie statt. Es wird ein Lebendschach-Ensemble vorgeführt, freie Partien im Freien können gespielt werden und eine Pop-up-Ausstellung aus dem Nachlass und zu Ehren der Dresdner Schachlegende Wolfgang Uhlmann wird gezeigt. Der Eintritt ist frei.



Auch an der frischen Luft kann am Samstag gespielt werden. (Symbolbild) © 123RF/tsuguliev

Ziergeflügel & Exoten

Wilsdruff - In der Festhalle an der Freiberger Straße 54 zeigt am Wochenende der Verein für Ziergeflügel- und Exotenzüchter Wilsdruff und Umgebung rund 60 verschiedene Vogelarten aus aller Welt. Auch die Reptilienfreunde präsentieren ihre Tiere. Die Schau feiert in diesem Jahr ihr 50. Jubiläum und ist am Samstag von 9 bis 18, am Sonntag von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Eintritt: 4/1 Euro.

Naturmarkt

Tharandt - Leindotteröl ist sehr gesund. Eine fast vergessene Kulturpflanze liefert das Öl, welches in der Ölmühle vom Huttenberg in Oberschöna gepresst wird. Dieses und mehr regionale und gesunde Lebensmittel gibt es auf dem Tharandter Naturmarkt am Sonnabend von 9 bis 13 Uhr auf dem Parkplatz unterhalb der Bergkirche.



Auf dem Naturmarkt gibt es einiges zu sehen. © Ove Landgraf