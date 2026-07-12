12.07.2026 06:10 Zeit für einen Sommerausflug: Acht Tipps für Dresden und Umgebung

Noch nichts vor? Diese acht Veranstaltungen machen den Sonntag in den Sommerferien abwechslungsreich.

Von Dana Peter, Calvin Schröder

Dresden - Sommerferien, lange Tage und jede Menge Ausflugsmöglichkeiten: Wer den Sonntag nicht zu Hause verbringen möchte, findet in Dresden und Umgebung wieder zahlreiche Veranstaltungen für Groß und Klein. Ob Trödelmarkt, Familienfest, Schlossführung oder entspannte Beats im Grünen - wir haben acht Tipps für einen abwechslungsreichen Ferientag zusammengestellt.

Familienführung "Königskinder"

Weesenstein - Wie sah der Alltag königlicher Kinder aus? Dieser Frage geht die Familienführung "Königskinder" auf Schloss Weesenstein nach. Besucher erfahren, welche Regeln die Kinder des sächsischen Königs Johann befolgen mussten, wie sie lernten, spielten und ihren Alltag im Schloss verbrachten. Die Entdeckertour richtet sich besonders an Familien und verbindet spannende Geschichten aus dem höfischen Leben mit einem Blick hinter die historischen Schlossmauern. Die Führung beginnt am Sonntag um 15 Uhr und dauert rund 90 Minuten. Tickets kosten 15 Euro, ermäßigt 12 Euro, Kinder von 4 bis 16 Jahren zahlen 5 Euro.

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Bei der Familienführung "Königskinder" entdecken kleine und große Besucher den Alltag der königlichen Familie auf Schloss Weesenstein. © Eric Münch

Auf Kräutersuche im Klosterpark Altzella

Nossen - Welche Schätze wachsen direkt vor unserer Haustür? Bei einem Kräuterspaziergang im Klosterpark Altzella nimmt Kräuterfachfrau Koreen Vetter die Teilnehmer mit auf die Suche nach dem "grünen Gold der Mönche". Auf dem Rundgang durch den historischen Park und die angrenzenden Wiesen lernen die Besucher heimische Kräuter kennen und erfahren, welche überraschenden Verwendungsmöglichkeiten selbst vermeintliches Unkraut bietet. Die Führung richtet sich an Gartenfreunde ebenso wie an alle, die mehr über Heil- und Wildpflanzen erfahren möchten. Los geht es am Sonntag um 15 Uhr, die Führung dauert rund 90 Minuten. Tickets kosten 12 Euro, ermäßigt 8 Euro.

Kräuterfachfrau Koreen Vetter führt durch den Klosterpark Altzella und verrät Wissenswertes über heimische Wild- und Heilpflanzen. © Norbert Neumann

Klitscher-Fest in Geising

Altenberg - Am Wochenende findet das traditionelle Klitscher-Fest statt. Am Sonntag steigt der große Klitscher-Wettbewerb in drei Reibekuchen-Kategorien. Kunsthandwerk, Musik, Theater, Spiel, Spaß, kulinarische Köstlichkeiten rund um die Kartoffel und viele Überraschungen sorgen für gute Unterhaltung mitten im Ortskern von Geising. Eintritt: an beiden Tagen jeweils 6 Euro. Info: klitscherfest-geising.de

Beim Klitscher-Fest in Geising dreht sich alles um den beliebten Reibekuchen und ein buntes Bühnenprogramm. © 123RF/mizina

Sonderführung im Barockgarten

Heidenau - "Von schönen Frauen und starken Männern" handelt am Sonntag ab 14 Uhr die Sonderführung im Barockgarten Großsedlitz (Parkstraße 85). Hier sind 60 Sandstein-Bildwerke zu sehen, darunter 24 Originale. Diese gehören zum Besten, was sächsische Bildhauerkunst im 18. Jahrhundert vermochte. Erfahren Sie mehr über den sächsischen Sandstein, die Schöpfer der Skulpturen und deren Intentionen. Kosten: 13/12 Euro, Kinder 6 bis 16 Jahre 3 Euro, jeweils inkl. Parkeintritt. Infos unter: barockgarten-grosssedlitz.de

Im Barockgarten Großsedlitz stehen bei einer Sonderführung die historischen Sandsteinfiguren im Mittelpunkt. © imago/Sylvio Dittrich

Rennbahn-Trödel

Dresden - Am Sonntag findet von 10 bis 16 Uhr der beliebte Kunst-, Antik- und Trödelmarkt auf der Dresdner Galopprennbahn (Oskar-Röder-Straße 1) statt. Rund 200 Stände bieten eine bunte Mischung aus Antiquitäten, Trödel, Klamotten und frischen Produkten von lokalen Händlern. Besucher können nach Herzenslust stöbern und einzigartige Fundstücke entdecken. Eintritt frei. Infos unter: flohmarkt-sachsen.de

Auf der Galopprennbahn Dresden-Seidnitz lädt der Kunst-, Antik- und Trödelmarkt mit rund 200 Ständen zum Stöbern ein. (Archivfoto) © Norbert Neumann

Waldbadhaus-Sommerfest

Dresden -Am Sonntag von 14 bis 18 Uhr wird im Waldbadhaus Weixdorf (Großteichdamm 1) der 100. Geburtstag mit einem Sommerfest gefeiert. Familien erwartet Spiel & Spaß: Glücksrad, Kinderschminken, Bastelecke, Sandkasten und Überraschungsangebote. Für den Gaumen gibt es herzhafte Speisen, Getränke sowie Eis, Kuchen und Kaffee. DJ Cramer sorgt für Stimmung. Zu sehen ist auch eine Diashow mit Highlights aus 100 Jahren Geschichte. Eintritt frei. Infos unter: feiermanufaktur.de/events

Mit einem Sommerfest feiert das Waldbadhaus Weixdorf seinen 100. Geburtstag. (Archivfoto) © Steffen Füssel

Ferienspiele im Schlosspark

Dresden - Die Ferienspiele im Schlosspark Pillnitz (August-Böckstiegel-Straße 2) von 10 bis 17 Uhr sind in den Tagestickets (8 Euro, Kinder 6 – 16 Jahre 1 Euro) inklusive. An Stationen in den Heckengärten, hinter dem Bergpalais und in der Orangerie sind Holzspiele aufgebaut. Bei Wurf-, Geschicklichkeits- und Denkspielen kann man sich die Zeit herrlich vertreiben. Im Schlossmuseum wartet eine Verkleidungsstation. An den Kassen gibt es einen Rätselplan zur Orientierung (Stift zum Ausfüllen nicht vergessen). Infos unter: schlosspillnitz.de

Bei den Ferienspielen im Schlosspark Pillnitz warten Holzspiele, Rätsel und Mitmachaktionen auf kleine Besucher. © Petra Hornig

"House & Hof"

Dresden - Entspannte Sommerstimmung mitten im Grünen: Auf der Hofewiese in Langebrück heißt es am Sonntag wieder "House & Hof". Von 14 bis 19 Uhr sorgen die DJs Robb Stark und Paul mit House-Musik für die passende Kulisse zum Chillen, Tanzen oder einfach Genießen. Auf der großen Sonnenwiese des Biergartens können Besucher bei Cocktails und kühlen Getränken den Sonntagnachmittag ausklingen lassen. Die Hofewiese zählt zu den beliebtesten Ausflugszielen in der Dresdner Heide und verbindet Natur mit lockerer Open-Air-Atmosphäre. Der Eintritt ist frei.

Bei "House & Hof" sorgen DJs auf der Hofewiese in der Dresdner Heide für entspannte Open-Air-Stimmung. (Archivbild) © Norbert Neumann