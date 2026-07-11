11.07.2026 06:15 Langeweile ade: Mit diesen sechs Tipps wird Euer Samstag zum Erlebnis

Die angenehmen Temperaturen am Wochenende eignen sich perfekt für einen Ausflug. Mit diesen sechs Tipps wird Euer Samstag garantiert nicht langweilig.

Von Dana Peter, Janina Rößler

Dresden - Der Sommer kehrt zurück - das Quecksilber wird am Samstag wieder mehr als 25 Grad anzeigen. Dabei bleibt es voraussichtlich sonnig und trocken. Lust auf einen Ausflug? Wir wissen, wo wann was in Dresden und Umgebung los ist.

Dirty-Dancing-Night in der Saloppe

Dresden - Der SaloppeGarten lädt am Samstag zur großen Dirty-Dancing-Night ein. Freut Euch auf jede Menge Hebefiguren, Wassermelonen und echtes Johnny-und-Baby-Feeling! Zu jeder Stunde erklingt "The Time of My Life" - Mitsingen ist dabei ausdrücklich erwünscht. Natürlich darf auch ausgiebig getanzt und gemeinsam in Erinnerungen geschwelgt werden. Los geht's um 21 Uhr. Ab 23.30 Uhr startet die große Dirty-Dancing-Party mit DJ Bongo. Tickets gibt's ab 9 Euro an der Abendkasse. Alle Infos unter: saloppe.de

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Am Samstag steigt die große Dirty-Dancing-Night in der Saloppe. © Petra Hornig

Tierpfleger erzählen

Dresden - Der Zoo Dresden (Tiergartenstr. 1) lädt zu drei Tierpfleger-Treffpunkten: 9.30 Uhr bei den Schneeleoparden, 11.30 Uhr bei den Erdmännchen und 12 Uhr bei den Roten Riesenkängurus. Dabei erfahren die Besucher alles Wissenswerte über die Zoo-Bewohner und können die Tierfütterungen beobachten. Geöffnet ist von 8.30 bis 19.30 Uhr. Eintritt: 18/13 Euro, Kinder (3 bis 16 Jahre) 9 Euro. Infos unter: zoo-dresden.de

Um 9.30 Uhr erzählt ein Tierpfleger im Zoo Dresden alles Wissenswerte über die Schneeleoparden. © imago/imagebroker

Filmnächte am Elbufer - Der Teufel trägt Prada 2

Dresden - Kino unter freiem Himmel und die Fortsetzung eines Kultfilms genießen? Das geht bei den Filmnächten am Elbufer! Um 21.30 Uhr flimmert "Der Teufel trägt Prada 2" über die große Leinwand! Rund 20 Jahre nach dem ersten Film knüpft die Fortsetzung an die Ereignisse des ersten Teils an. Anne Hathaway (43) schlüpft erneut in die Rolle der Andrea "Andy" Sachs und muss sich wieder vor der Modeikone Miranda Priestly, gespielt von Meryl Streep (77), beweisen. Tickets gibt es ab 11,50 Euro. Alle wichtigen Infos gibt es hier: filmnaechte.de

Um 21.30 Uhr läuft "Der Teufel trägt Prada 2" über die Kinoleinwand am Elbufer. © Robert Michael/dpa

Elbeflohmarkt

Dresden - Wer Lust auf ein bisschen Stöbern und Bummeln hat, sollte dem Elbeflohmarkt unbedingt einen Besuch abstatten. Ab 9 Uhr lädt der Trödelmarkt unterhalb der Albertbrücke zum Verweilen ein - und wer weiß, vielleicht findet man dort auch den ein oder anderen Schatz. Euch erwartet eine große Auswahl an Antiquitäten, Raritäten, einzigartigen Waren sowie ein Gastronomie- und Kulturangebot. Bis 15 Uhr kann am Elbufer nach Lust und Laune getrödelt werden. Der Eintritt ist kostenlos.

Der Elbeflohmarkt lädt zum Trödeln ein. © Steffen Füssel

Dampfer feiern Geburtstag

Dresden - Ein Wochenende voller maritimer Erlebnisse am Dresdner Terrassenufer: Feiert ein besonderes Geburtstagswochenende auf und rund um die Schiffe der Sächsischen Dampfschifffahrt! Freut Euch auf stimmungsvolle Livemusik, Unterhaltung für die ganze Familie, spannende Mitmach-Aktionen, kulinarische Angebote und exklusive Einblicke an Bord. Eintritt frei. Infos unter: saechsische-dampfschifffahrt.de/geburtstagswochenende

Die Sächsische Dampfschifffahrt feiert ein ganzes Wochenende lang Geburtstag. © Thomas Türpe

Vogelwiese

Dresden - Auf dem Volksfest-Gelände an der Pieschener Allee ist wieder Rummelzeit. Auf Dresdens ältestem Volksfest locken ab Samstag ein Dutzend Fahrgeschäfte, Schießbuden, Greifer-Automaten und vieles mehr. Gegrilltes, frisch Gezapftes, gebrannte Mandeln oder Softeis machen den Ausflug auch kulinarisch zum Erlebnis für die ganze Familie. Infos unter: rummel-dresden.de

Auf dem Volksfest-Gelände ist wieder Rummelzeit. © Norbert Neumann