Zum 30. Geburtstag: "Dörtes Dance Project" holt 1000 Tänzer in die Dresdner Messe

Dresden - Tanzen ist ein Gemeinschaftserlebnis, ist Emotion, Kunst und Lebensfreude, spendet positive Energie. Genau darum geht es bei Ostdeutschlands größtem Tanzpokal - dem 22. DDP-Cup am 5. April in der Messe Dresden. Gastgeber für die rund 1000 Hip-Hop- und Showtänzer ist der Dresdner Verein "Dörtes Dance Project". Er feiert in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag.

Initiatorin Dörte Freitag (50) und Tanzpädagoge Tony Schwadtke (26) bereiten den DDP-Cup vor. © Holm Helis

Namensgeberin, Gründerin und vor allem leidenschaftliche Tänzerin ist Dörte Freitag (50). "Ich habe in einer Aerobic-Tanzgruppe getanzt. Doch bei Bühnenauftritten durfte ich nicht mitmachen, weil ich angeblich zu dick war", erinnert sich Dörte. "Da habe ich 1995 mein eigenes Tanzprojekt gegründet."

Mit Erfolg: 2001 fand der erste DDP-Cup statt - in einer Turnhalle in Hoyerswerda, vor 100 Zuschauern. Doch die Fan-Gemeinde wuchs so schnell, dass Dörte mit ihren Tänzern erst in die Lausitzhalle, dann nach Dresden ins Congress Center und schließlich in die Messe umziehen musste.

"In diesem Jahr nehmen 62 Formationen in je drei Altersklassen in den Kategorien Hip-Hop und Showdance teil. Wir erwarten 2500 Zuschauer."