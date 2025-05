Zweiter Anlauf: Malle Mania will "größer und fetter" werden

Dresden - Wenn Ende Juni in Dresden zum zweiten Mal die große Sause "Malle Mania" stattfindet, verwandelt sich das Gelände an der Galopprennbahn erneut in die "Schinkenstraße". Aus den Fehlern des letzten Jahres will der Veranstalter gelernt haben. Und: TAG24 verlost Freikarten!