Durchhalten! Neue Woche bringt Regen und Abkühlung, doch dann kommt der Sommer zurück

Dresden - Auch wenn es aktuell noch nicht danach aussieht, der Sommer kommt gegen Ende der Woche endlich zurück. Bis dahin müssen die Dresdner aber weiterhin dem Regen trotzen.

Ohne Regenschirm sollten die Dresdner zum Wochenstart nicht unterwegs sein. (Archivfoto) © Sebastian Kahnert/dpa

Ohne Regenschirm geht in Dresden erstmal gar nichts. Eine dichte Wolkendecke sorgt für einen tristen Start in die neue Woche und bringt immer wieder Regen mit sich. Bei gerade einmal 17 bis 20 Grad vergeht einem der Gedanke an die kurze Hose.

Auch am Dienstag ist noch keine Wetter-Besserung in Sicht. Zwar sorgen lokale Schauer für angenehme 16 Grad in der Nacht, doch diese halten sich laut dem Deutschen Wetterdienst weiterhin hartnäckig über der sächsischen Landeshauptstadt.

Gerade einmal für drei Stunden schafft es die Sonne, sich am Dienstag durch die dichte Wolkendecke zu kämpfen. Dafür können die Temperaturen schon mal auf bis zu sommerliche 26 Grad klettern.

Am Mittwoch dann endlich die ersten Anzeichen dafür, dass der Sommer zurückkehrt. Dichte Wolken drängen sich zwar immer noch über Dresden, doch immer öfter schafft es die Sonne, diese beiseite zu schieben und sorgt so für angenehme 22 Grad.