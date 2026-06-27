27.06.2026 06:30 Das müsst Ihr wissen! 40 heiße Fragen zu 40 Grad Superhitze in Dresden

Womöglich wird es am Wochenende so heiß in Dresden wie noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Deshalb hier 40 Fragen zu 40 Grad Superhitze.

Von Ronny Klein, Erik Töpfer, Jakub Gawlik, Jacqueline Grünberger

Dresden - Dresden jagt einen Temperaturrekord. Womöglich wird es am Wochenende so heiß in der Stadt wie noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Zahlreiche Veranstaltungen, Feste und Sportevents wurden abgesagt. Hitze-Alarm! Deshalb hier die wichtigsten 40 Fragen zu 40 Grad Superhitze.

Vorsicht! Für dieses Wochenende hat der Deutsche Wetterdienst Temperaturen rund um die 40-Grad-Marke angekündigt. © imago/Christian Ohde 1. Wo liegt Dresdens Temperaturrekord? "Der Allzeitrekord wurde am 20. August 2012 mit 39,8 Grad in der Station Hosterwitz gemessen", so DWD-Sprecher Andreas Walter. 2. Wo wird die offizielle Dresden-Temperatur gemessen? Dresden Wetter Nach Pfingsthitze: Noch tagelang Sonne pur in Dresden - bei bis zu 31 Grad! An der DWD-Messstation in Klotzsche am Flughafen. Dort wird sie unter standardisierten Bedingungen gemessen, weshalb es in der Innenstadt oft spürbar wärmer ist. Außerdem befinden sich am Wasserwerk Hosterwitz sowie in Strehlen Messanlagen. 3. Zu welcher Uhrzeit ist Hitze am schlimmsten? Lange wurde vor der "Mittagshitze" gewarnt, die höchsten Temperaturen werden "tatsächlich meist erst im Laufe des Nachmittags, teilweise auch erst am frühen Abend erreicht wird", erklärt DWD-Meteorologe Tobias Reinartz. 4. Wie sind gerade die Wassertemperaturen? Die Elbe hatte Freitag 21,7 Grad, der Badesee Birkwitz knapp 21 Grad. Das Naturbad Mockritz hatte sogar 26 Grad. 5. Ab welcher Temperatur wird es für die Fische kritisch? Kommt auf die Fischart an. So ersticken Weißfische wie Rotaugen, aber auch Karpfen, Hecht und Zander bei einer Dauer-Wassertemperatur von 29 Grad.

So steht es um Dresdens Freibäder

Bei diesen Temperaturen nimmt man jede Abkühlung dankend an. © IMAGO/Bihlmayerfotografie 6. Haben wir genug Trinkwasser? Etwa 60 Prozent des Trinkwassers stammen aus dem Talsperrensystem Klingenberg/Lehnmühle, während die übrigen 40 Prozent aus Uferfiltrat der Elbe sowie aus Grundwasser gewonnen werden. "Diese vielfältigen Wasserquellen sorgen für eine hohe Versorgungssicherheit", versichert eine Sprecherin der SachsenEnergie. 7. Wie überstehen Obdachlose die Hitze? Dresden Wetter Sommer in Dresden dreht endlich wieder auf: So heiß wird es in den kommenden Tagen Es gibt Hilfsangebote wie Tagestreffs und das Begegnungscafé der Heilsarmee. Sozialbürgermeisterin Kristin Kaufmann (49): "Wer Menschen in einer belastenden Situation begegnet, sollte Unterstützung anbieten." 8. Darf ich jetzt nackig Auto fahren? Grundsätzlich ja! Eine Kleiderordnung am Steuer gibt es nicht. Wird die Nacktheit gezielt zur Schau gestellt, kann eine Geldbuße wegen "Belästigung der Allgemeinheit" fällig werden. 9. Oder wenigstens barfuß? Die Straßenverkehrsordnung schreibt nicht vor, welche Schuhe man beim Autofahren tragen muss. Sandalen, Flip-Flops oder barfuß? Nicht verboten. Bei Unfällen droht allerdings Teilschuld. 10. Sind unsere Freibäder alle geöffnet? "Acht Freibäder haben zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Also von 10 bis 19 Uhr, das Arnhold-Bad sogar bis 21 Uhr. Das Luftbad Dölzschen ist das einzige, das gerade geschlossen ist", weiß Bäder-Sprecher Lars Kühl. 11. Kann ich als Frau oben ohne ins Becken hüpfen? "Natürlich darf man das jetzt. Seit drei Jahren ist das nicht mehr verboten. Aber die Frauen machen bisher wenig Gebrauch von der Erlaubnis", erklärt Bademeister Frank Weitschat (61) aus dem Georg-Arnhold-Bad. 12. Und darf ich in den Brunnen baden? "Das Baden und Planschen in Brunnen ist [...] grundsätzlich nicht erlaubt. Es ist keine bauliche Sicherheit und keine Überwachung für den Betrieb als Badestelle vorhanden", antwortet die Stadt auf TAG24-Nachfrage.

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Diese Orte bringen jetzt Erleichterung

Jede kleine Erfrischung ist willkommen. © IMAGO/Christian Ender 13. Werden überhaupt alle Brunnen angestellt? "15 Anlagen sind gerade nicht im Betrieb. Dafür gibt es Gründe - Defekte im Bereich der Pumpen, Wassertechnik oder Brunnenkörper sowie allgemeiner Sanierungsbedarf", erklärt ein Stadtsprecher. 14. Ist ein Bad in der Elbe möglich? Grundsätzlich nicht verboten, aber nicht empfohlen. Die Risiken durch Strömung und Schiffe sind nicht zu unterschätzen. Nur in der Nähe von Fähren, Brücken und Schleusen gibt es Bade-Verbot. 15. Ist eine erfrischende Fahrt mit der Parkbahn möglich? Leider nein! Die Parkeisenbahn im Großen Garten hat ihren Betrieb bis Sonntag eingestellt. Zudem bestehe in allen Schlossparks Gefahr durch hitzebedingte Astabbrüche, teilt das Schlösserland Sachsen mit. 16. Gibt es kühle Orte in Dresden? Beliebt vor allem in den Vormittagsstunden sind Zschonergrund oder Prießnitzgrund. Viel Schatten und Fließgewässer sorgen für angenehmes Klima. 17. Darf ich zum Abkühlen in den Wald? Bei Waldbrandstufe 4 und 5 dürfen Besucher die ausgewiesenen Wege unter anderem in Dresdner Heide, Junger Heide, Zschonergrund und Südpark nicht mehr verlassen. 18. Kann ich zum Abkühlen in die Kirche? Das Bistum Dresden-Meißen ruft seine Pfarreien dazu auf, Kirchen nach Möglichkeit geöffnet zu halten. Kreuzkirche und Hofkirche sind als kühle Orte ausgezeichnet. 19. Ist es wichtig, Vögeln eine Tränke hinzustellen? Ja, absolut! Das ist im Sommer sogar eine riesige Hilfe und kann für viele Vögel überlebenswichtig sein. Vögel schwitzen zwar nicht, aber sie verlieren über ihre Atmung extrem viel Feuchtigkeit.

Die Lage in den Kliniken

Gerade bei der Hitze ist Trinken unerlässlich. © xcitepress/Finn Becker 20. Wie erkenne ich, ob es meinem Haustier zu heiß ist? Katzen vertragen die hohen Temperaturen besser als Hunde. Trotzdem gilt: Überhitzte Tiere hecheln mehr als gewöhnlich und haben blasse Schleimhäute. Ein "Leberwurst-Eis" hat noch niemandem geschadet ... 21. Kann sich mein Hund die Pfoten auf Asphalt verbrennen? Ja, kann passieren. Da Asphalt tiefschwarz ist, heizt er sich in der Sonne extrem auf. Lieber früh oder abends auf schattigen Routen Gassi gehen. 22. Sind unsere Kliniken gewappnet? Die Uniklinik ist gut vorbereitet, sagt ein Sprecher: "In den Sommermonaten verzeichnen wir insbesondere bei länger anhaltenden Hitzeperioden ein erhöhtes Patientenaufkommen in unserer Notaufnahme." 23. Gibt es wirklich mehr Todesfälle? "In den grauen Wintermonaten wird mehr gestorben", verrät der Leiter des städtischen Bestattungsdiensts, Frank Polenk (43). Täglich äschert Dresden etwa 60 Menschen ein, von Oktober bis März sind es bis zu 90 "Einlieferungen". 24. Können jetzt unsere Straßen schmelzen? In der Tat kann sich das Bitumen im Asphalt verflüssigen. Die Straße glänzt dann feucht und klebrig. Auf Autobahnen drohen sogenannte Blow-ups (Aufwölbungen). Auf der A4 zwischen Flughafen und Dresden-Neustadt besteht erhöhtes Risiko, heißt es von der Autobahngesellschaft. 25. Was kostet eine Kugel Eis in der Stadt? Zwischen 2 und 2,50 Euro, "Premiumsorten" wie Pistazie oft teurer. Die Preise variieren genau wie die Größe. 26. Kann man eigentlich zu viel Wasser trinken? Ja, sechs Liter seien zu viel. Die Empfehlung von Meika Gollmer (36), Dresdner Diätassistentin: "30 Milliliter Wasser pro Kilo Körpergewicht und dann noch mal pauschal 500 Milliliter dazu." Dazu wasserreiches Gemüse wie Gurken oder Tomaten. 27. Wird man bei der Hitze schneller betrunken? Ja! Blutgefäße weiten sich, der Blutdruck sinkt. Gleichzeitig verliert der Körper durch Schwitzen viel Flüssigkeit. Alkohol entzieht zusätzlich Wasser und Mineralstoffe. So steigt auch der Promillewert schneller.

Ist die Elbe gefährdet?

Die Hitze fordert alle, auch Vierbeiner haben zu kämpfen. © picture alliance/dpa 28. Was kostet eine Nacht bei laufender Klimaanlage? Rund 36 Cent kostet die Kilowattstunde Strom derzeit in Dresden. Klimaanlagen verbrauchen zwischen 0,6 und 1 Kilowatt pro Stunde. Bei acht Stunden Schlaf zwischen 1,71 und 2,86 Euro. 29. Hilft ein Ventilator? Am meisten, wenn er kühlere Luft bewegt oder den Schweißfilm auf der Haut verdunsten lässt. Er ersetzt aber keine Klimaanlage. 30. Sollte ich jetzt besser nackt schlafen? Klingt fantastisch - doch selbst in Sommernächten kühlt der Körper aus, gerade wenn er nass geschwitzt ist. 31. Kann die Elbe austrocknen? Sie wird von vielen Zuflüssen gespeist, führt normalerweise immer Wasser. Komplett austrocknen ist also sehr unwahrscheinlich. 32. Was war der niedrigste Elbepegel überhaupt? Am 9. Januar 1954 wurde der niedrigste Pegelstand mit 2 Zentimetern registriert. 33. Heizen sich schwarze Autos schneller auf als weiße? Ja, weil sie mehr Sonnenstrahlung absorbieren, während weiße einen größeren Teil reflektieren. Der Unterschied ist zwar messbar, wird aber vor allem durch die Glasflächen der Autos zusätzlich beeinflusst. 34. Sollte ich am Wochenende Sport machen? Bei großer Hitze sollten Zeitpunkt und Intensität angepasst werden. Die besten Zeiten sind also morgens oder abends. 35. Habe ich bei Hitze mehr Lust auf Sex? Im Puff ist bei Hitze gern tote Hose. Die Chefin der Fetischklinik, Dr. Eve (38): "Der einzige Bereich, in dem mehr los ist wie zu anderen Jahreszeiten, ist der Latexbereich. Schwitzen in Gummi scheint für Liebhaber besonders reizvoll zu sein." 36. Beeinflusst die Hitze unser Stromnetz? Klimaanlagen und Kühlgeräte treiben den Stromverbrauch im Sommer deutlich nach oben. Dennoch sei "die Versorgungssicherheit gewährleistet“, sagt eine SachsenEnergie-Sprecherin. 37. Welche Kleidung kühlt mich? Auf jeden Fall Naturmaterialien, da sie den Körper tatsächlich kühlen können. Die Top drei für den Sommer sind also Baumwolle, Leinen und Seide.

Auch bei Temperaturen jenseits der 40 Grad müssen Beamte lange Hosen tragen. © Norbert Neumann