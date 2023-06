Gewitter, Schauer, Hagel: Der Sommer macht am Wochenende Pause in Sachsen

Regenschirm statt Badehose: In Sachsen ist am Wochenende mit Unwettern zu rechnen. © Bildmontage: Kristin Schmidt, wetteronline.de

Während der Freitag noch mit nur kleinen Wolken und Sonne bei zwischen 18 Grad in Leipzig und 21 Grad in Chemnitz startet, ziehen bereits zum Mittag landesweit erste Gewitter auf.

Mit im Gepäck haben die Unwetterwolken Sturmböen, Starkregen und auch kleinkörnigen Hagel, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte.

Zuerst soll es den Norden von Sachsen treffen, dann zieht das Unwetter Richtung Süden des Freistaats. Im Verlauf des Abends klart es wieder auf.

Die Nacht zum Samstag bleibt stark bewölkt, hier und dort soll der Regen weiter prasseln. Der Samstagmorgen bringt neue Unwetter mit sich, temperaturtechnisch gibt es wieder einen kleinen Anstieg auf bis zu 24 Grad in Leipzig und 21 Grad in Dresden.

Örtliche Gewitter bleiben nicht aus, diese fallen jedoch weniger stark aus als am Freitag.

In der Nacht zum Sonntag ziehen noch letzte Wolken-Schwaden über Sachsen, bis es dann am Sonntag endlich wieder komplett aufklart. Das Quecksilber steigt auf zwischen 26 Grad in Chemnitz und sogar 28 Grad in Dresden und Leipzig. So ganz müssen die Badesachen also am Wochenende nicht wieder im Schrank verschwinden.