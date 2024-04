Auch in Dresden Rekordhitze am Wochenende: Hier findet Ihr Abkühlung - auf eigene Gefahr!

Dresden - Ein rekordverdächtiges Frühsommerhoch mit bis zu 28 Grad Celsius weckt an diesem Wochenende bei vielen Dresdnern die Badelust. Blöd nur, dass die Freibäder in der Stadt noch geschlossen sind. Wer also Lust auf ein Picknick am Wasser hat oder direkt in den Badeanzug schlüpfen möchte, muss sich woanders umschauen.

Dieses Wochenende sind bei uns für Anfang April rekordverdächtige 28 Grad angekündigt! © imago/Christian Ohde

Denn in Dresden startet die Freibadsaison erst am 16. Mai. Bis dahin müssen die Anlagen im Georg-Arnhold-Bad, im Kombibad Prohlis und Co. noch hergerichtet werden.

"Eine kurzfristige Öffnung einzelner Objekte am Wochenende ist nicht möglich", teilte die Bädergesellschaft mit und ergänzt, dass auch das Planschen in städtischen Springbrunnen, etwa auf der Prager Straße, wegen Verletzungsgefahr untersagt sei.

Also müssen für dieses Wochenende schnell Alternativen her. Naheliegend für viele Dresdner scheint der Kiessee in Leuben.

Zwar gibt es dort eine Wasserski-Anlage, doch Baden ist nach wie vor verboten, jedes Jahr gibt es hier Badeunfälle.

Trotzdem stürzte sich Anna (42) bereits am gestrigen Freitag für eine kurze Erfrischung in den See. "Ich habe mit meinem Mann ein kurzes Geburtstagsbaden veranstaltet", sagte sie schmunzelnd.