A380 landet in Dresden: Anderer Superjumbo muss Platz machen

Von Adrian Schintlmeister

Dresden - Die Riesenvögel kommen wieder nach Dresden. Bei den Elbe Flugzeugwerke (EFW) am Dresdner Flughafen werden wieder Airbus A380 gewartet. Am morgigen Dienstag wird ein Superjumbo der australischen Airline Qantas in Dresden landen. Er ist nicht der einzige A380, der derzeit in Dresden steht.

Qantas kommt jetzt mit einem Airbus A380-800 nach Dresden. © Sebastian Kahnert/dpa Am Montag um Punkt 20.53 Uhr (Ortszeit) hob der Airbus A380-800 vom Airport Sydney zu seiner ersten Etappe nach Singapur ab. Gegen 10 Uhr - unserer Zeit - wird das Flugzeug der australischen Airline Qantas dann am Flughafen Dresden International erwartet. In den nächsten Wochen soll der zweistöckige Superjumbo bei den Elbe Flugzeugwerken auf Herz und Nieren überprüft werden. Nach Abschluss der Wartungsarbeiten wird der A380 dann wieder Passagiere von und nach Down Under befördern. Zuletzt war der Qantas-Jet (Registrierung: VH-OQI) 2020 in Dresden zu Gast. Damals wurde bei den EFW die Kabine des knapp zehn Jahre alten Flugzeugs umfangreich erneuert.

Dresden bekommt in den nächsten Monaten häufiger A380-Besuch

Der A380 der Global Airlines am Flughafen Dresden. Auffälliges Detail: Die Lackierung des Vorbesitzers China Southern ist noch gut zu erahnen. © Eric Münch Bereits im Oktober kam ein Superjumbo der neu gegründeten britischen Fluggesellschaft Global Airlines zur Wartung nach Dresden. In der vergangenen Woche führte das Flugzeug einen erfolgreichen Triebwerktest auf dem EFW-Gelände am Airport Dresden durch. Rechtzeitig vor der Landung des australischen Jets wurde der Global-Airlines-Jet allerdings aus dem Hangar gezogen, steht nun auf dem einzigen "A380-Parkplatz" auf dem Vorfeld des Dresdner Flughafens. Eigentlich könne man sogar zwei Riesenvögel - "nose to tail" - im Hangar unterbringen, sagt EFW-Pressesprecherin Anke Lemke zu TAG24. Weil der Global-Airbus in den kommenden Tagen an den Kunden übergeben werden soll, habe man sich aber dagegen entscheiden. Schon bald soll das Flugzeug (Platz für 471 Passagiere) auf transatlantischen Strecken ab London eingesetzt werden. "Dresden bekommt jetzt häufiger A380-Besuch", erklärt die Sprecherin. Denn die Dresdner Elbe Flugzeugwerke sind wieder in das Geschäft mit der A380-Wartung eingestiegen. "Weltweit gibt es nur wenige Experten und die ESW ist einer davon." Im nächsten Halbjahr erwartet das Dresdner Unternehmen gleich mehrere Airbus A380.

