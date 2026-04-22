Aus besonderem Anlass: Radeberger Käsefabrik feiert und pflanzt Bäume

Radeberg - Die Heinrichsthaler Milchwerke feiern ihr 145. Firmenjubiläum - mit einer ganz besonderen Pflanzaktion.

Pflanzten den ersten Apfelbaum (v.l.): Südpack-Managerin Jeannette Karge, Heinrichsthaler-Chef Uwe Lammeck, Südpack-Gesellschafterin Carolin Grimbacher und Food-Manager Carlo Remmele. © PR

Am Standort Radeberg werden rund 30 Bäume und Gehölze gepflanzt, die zusammen ein Pflanzalter von 145 Jahren haben.

Unterstützt werden die Milchwerke dabei von ihrem langjährigen Folienlieferanten Südpack.