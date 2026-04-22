Aus besonderem Anlass: Radeberger Käsefabrik feiert und pflanzt Bäume
788 Klicks
0 Reaktionen
❤️️ 0
😂️ 0
😱️ 0
🔥️ 0
😥️ 0
👏️ 0
Radeberg - Die Heinrichsthaler Milchwerke feiern ihr 145. Firmenjubiläum - mit einer ganz besonderen Pflanzaktion.
Am Standort Radeberg werden rund 30 Bäume und Gehölze gepflanzt, die zusammen ein Pflanzalter von 145 Jahren haben.
Unterstützt werden die Milchwerke dabei von ihrem langjährigen Folienlieferanten Südpack.
Der erste Baum - eine achtjährige Zierkirsche - wurde diese Woche auf dem Firmengelände eingesetzt. Es folgen Apfelbäume und Sträucher.
Titelfoto: PR