Nachbarn zu Besuch auf Dresdens Mega-Baustelle: Sie wohnen bald neben Europas größter Chipfabrik

Dresden - Auf Dresdens größter Baustelle drehen sich die Kräne auch sonntags. Im kommenden Jahr soll die European Semiconductor Manufacturing Company (ESMC) neben der bereits bestehenden Bosch-Fabrik an der Wilschdorfer Landstraße in Klotzsche fertig werden. Wie es beim zehn Milliarden Euro teuren Projekt der Chipindustrie vorangeht, durften am Sonntag Bewohner der Nachbargemeinde Volkersdorf bestaunen.

Seltene Einblicke: Vom Dach des Bürogebäudes hatten Besucher eine gute Sicht aufs Bauareal der Chipfabrik. © ESMC

Wo vorm Baustart im August 2024 noch eine Wiese blühte, ragen jetzt weithin sichtbar rund 20 Baukräne in die Höhe. Allein für die Bodenplatte der künftigen Chipfabrik (je 200 Meter breit und lang) waren eine halbe Million Kubikmeter Erde ausgehoben worden, das entspricht circa 30.000 Lkw-Ladungen.

Insgesamt 600 Firmen sind beteiligt, aktuell rund 1000 Arbeiter "aus aller Herren Länder" auf der Baustelle aktiv, wie ESMC-Geschäftsführer Christian Koitzsch (50) sagt. "Wenn es an den Innenausbau Ende des Jahres geht, werden es in der Spitze sogar über 5000 Arbeiter sein."

Bis zum Winter muss aber erst mal das Dach fertig werden. Die Träger werden auf einem nahen Areal zusammengesetzt und dann über eine Baustraße zur Fabrik transportiert, wo sie zwei Spezialkräne (können je bis 800 Tonnen heben) aufs Gebäude hieven.

Das erklärt Koitzsch auch einer Gruppe Volkersdorfern, die ihren neuen Nachbarn bei einem Rundgang Fragen stellen durften.