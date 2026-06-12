Termin bekannt: Wann Dresdens dritte TK-Maxx-Filiale im Elbepark öffnet

Dresden - Dass Dresden eine dritte TK-Maxx-Filiale bekommt, ist bereits seit Anfang Januar bekannt . Ein konkretes Eröffnungsdatum gab es jedoch bislang nicht. Nun herrscht endlich Klarheit.

Im Elbepark zieht Dresdens dritte TK-Maxx-Filiale ein. (Archivbild) © Petra Hornig

Wie das Unternehmen mitteilte, empfängt der neue Standort im Elbepark am Donnerstag, dem 3. September, die ersten Kunden.

Center-Manager Gordon Knabe (52) bestätigte auf TAG24-Nachfrage den Termin: "Durch den Umbau von 10.000 Quadratmetern entstehen derzeit Flächen für zehn neue Geschäfte. Dabei freuen wir uns etwa auf TK Maxx als Global Player."

Die künftige Filiale werde im Erdgeschoss nahe dem IKEA-Ausgang zu finden sein. Der Verkaufsbereich sei 1900 Quadratmeter groß.

"Schon seit vielen Monaten ist der Mietvertrag unterschrieben", verrät Knabe. Das Unternehmen habe bereits in der Vergangenheit sein Interesse bekundet, jedoch sei vor dem Umbau keine passende Fläche verfügbar gewesen.